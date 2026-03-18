Ayrton Senna, ídolo do Brasil, encantou a Fórmula 1 com seu estilo arrojado - Jean-Loup Gautreau / AFP

Ayrton Senna, ídolo do Brasil, encantou a Fórmula 1 com seu estilo arrojadoJean-Loup Gautreau / AFP

Publicado 18/03/2026 11:52

Os fãs de automobilismo poderão desfrutar de uma experiência imersiva sobre a trajetória de Ayrton Senna na Fórmula 1 no próximo dia 1º de maio. A data entrou na memória do brasileiro por um evento trágico, a morte do ídolo nacional durante o Grande Prêmio de Ímola, em 1994. Desde então, o dia é marcado por homenagens e exaltação ao legado deixado pelo tricampeão mundial.



O Autódromo de Interlagos vai abrigar o "Senna Experience", evento cultural planejado para atingir as diferentes gerações que cultivam idolatria por Ayrton. A entrada será franca, sendo necessário realizar um cadastro na plataforma disponível no site: https://sennaexperience.com.br/. O número de ingressos é limitado.



O evento começará às 10h e vai se estender até 17h. Estarão expostos itens do acervo oficial de Senna, incluindo carro de Fórmula 1, obras de arte inspiradas na trajetória do piloto na categoria, apresentações musicais inspiradas nas playlists que marcaram momentos importantes, além de espaço temático do Senninha.



Um lounge para encontro dos fãs, praça de alimentação e ativações de marcas parceiras serão montados no autódromo. De acordo com a organização, experiências sensoriais estarão disponíveis para conectar o público com a história e os valores do piloto.



A Senna Brands realizou em 2025 uma pesquisa que mostrou que seis em cada 10 brasileiros se inspiram no legado de Senna atualmente. Esses dados incluem jovens de 18 a 29 anos, que não viram o piloto nas pistas. Nessa faixa etária, 95% consideram que o tricampeão mundial de F1 é uma referência no mundo dos esportes.



Ana Simões, diretora de marketing da Senna Brands, explica como a marca Senna busca se envolver com fãs de outras gerações, habituados a consumir produtos de forma singular e conectada à realidade das redes sociais.



"A Fórmula 1 é um esporte tradicional e as nova audiências que chegam têm um hábito curioso: além de se aproximar dos pilotos, elas querem conhecer as principais referências desse esporte e querem fazer parte dessa comunidade global. Nesse movimento, eles descobrem Ayrton Senna como um ícone, o herói desses pilotos que eles admiram. Nós usamos os canais e falamos a linguagem desse público para projetar a história de um homem que é mais que um piloto. Ele possui valores atemporais e uma trajetória que se conecta com as pessoas, independentemente da idade", reflete Ana.



Apesar de o dia 1º de maio simbolizar uma tragédia nas pistas, a Senna Brands busca "transformar a tristeza em um momento de reforçar os valores", conforme explica Ana Simões. "Valorizamos a trajetória e a mensagem de inspiração de sempre buscarmos ser a nossa melhor versão, em cada aspecto da vida".



Marcos Yano, CEO da Vega Sports, responsável pela organização do evento, revela que estão planejadas surpresas para os fãs que forem a Interlagos no dia 1º de maio. "Estamos preparando várias surpresas para que todos possam vivenciar e relembrar cada história e apresentar este legado fantástico que ele nos ensinou aos que não tiveram a oportunidade de vê-lo correr".



Informações sobre o Senna Experience



- Data: 1º de maio de 2026

- Horário: 10h às 17h

- Local: Autódromo de Interlagos - São Paulo/SP



- Atividades: Exposição de troféus, itens pessoais e de corrida; espaço temático - Senninha com contação de histórias; apresentações musicais de bandas e DJs; ativações de marcas parceiras; praça de alimentação; lounge para fãs; e experiências imersivas.



- Ingressos: Gratuitos e limitados, com retirada antecipada mediante cadastro em plataforma oficial