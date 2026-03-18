Grande Prêmio da China de Fórmula 1 em 2026 - F1 / Pirelli Press Media

Grande Prêmio da China de Fórmula 1 em 2026F1 / Pirelli Press Media

Publicado 18/03/2026 16:05

Rio - A escalada do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã levou ao cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, previstos para abril, em uma decisão tomada pela FIA. A medida foi adotada diante do cenário de instabilidade e dos riscos à segurança de pilotos, equipes e público.

A situação remete a 2022, quando um ataque a uma instalação da petrolífera Aramco ocorreu durante o fim de semana do GP de Jeddah. Na ocasião, o evento já estava em andamento e a corrida foi mantida após intensas discussões.

Na tentativa de reverter o cancelamento da etapa neste ano, autoridades sauditas apresentaram uma proposta para reforçar a proteção no fim de semana. De acordo com o jornal alemão 'Sport Bild', uma das medidas era a oferta de um sistema de defesa antimísseis para garantir a realização da prova no circuito.



Apesar do esforço, a entidade máxima do automobilismo optou por manter a suspensão do Grande Prêmio. O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, ressaltou que a prioridade absoluta é a segurança, destacando que os países da região têm sido alvo frequente de ataques com drones e mísseis desde o início das hostilidades.

