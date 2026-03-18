Cauan Barros em treino do Vasco

Rio - O volante Cauan Barros, de 21 anos, não será multado pelo Vasco por sua expulsão contra o Cruzeiro, no último domingo (15), em Belo Horizonte. O jovem recebeu uma cobrança e o Cruz-Maltino se deu por satisfeito em relação a situação. As informações são do jornalista Venê Casagrande.
O clube carioca cogitou multá-lo, mas houve uma conversa entre o diretor executivo, Admar Lopes, com o atleta. Cauan Barros foi cobrado para não repetir expulsões bobas, como ocorreu contra o Cruzeiro e também no clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca.
Cauan Barros era o principal destaque do Vasco na partida, em Belo Horizonte, tendo anotado dois gols. Com sua expulsão, o Cruz-Maltino, que era melhor no jogo, se viu em desvantagem numérica. A partida terminou com o empate por 3 a 3.
Na atual temporada, o volante entrou em campo em 13 jogos e anotou três gols. Cauan Barros se profissionalizou em 2023, mas se tornou titular do clube carioca no ano passado, com a chegada de Fernando Diniz.
