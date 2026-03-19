Thiago Mendes é um dos destaques do VascoMatheus Lima / Vasco
'O Vasco é para quem acredita', avisa Thiago Mendes depois de virada no clássico
Cruz-Maltino viu o Tricolor abrir 2 a 0 de vantagem, mas buscou a vitória por 3 a 2
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