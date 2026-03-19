Thiago Mendes é um dos destaques do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Thiago Mendes é um dos destaques do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 19/03/2026 00:22

Rio - Thiago Mendes valorizou o grupo e a torcida após a vitória do Vasco sobre o Fluminense por 3 a 2 , nesta quarta-feira (18), no Maracanã. O Cruz-Maltino viu o Tricolor abrir 2 a 0 de vantagem, mas buscou a virada já na reta final. O volante foi o autor do terceiro gol do Gigante da Colina.

"Cara, isso é a força de vontade do grupo. Como eu falei da outra vez, eu acho que o Vasco é para quem acredita. E a nossa torcida tá acreditando. E nós também, dentro de campo, estamos dando o máximo de nós para poder sair de uma situação Que incomoda bastante, que tá lá embaixo", disse Thiago Mendes, à 'TV Globo'.

Com o resultado, o Vasco chegou aos oito pontos e agora aparece na décima posição do Campeonato Brasileiro.

"Acho que o Vasco não merece estar lá embaixo. E hoje a gente pôde provar a força da nossa equipe. Espero que a gente continue assim, trabalhando, de cabeça erguida. E vamos em busca de mais vitórias pela frente", finalizou.