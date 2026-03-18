A lista conta com a ausência de Cauan Barros, suspenso. O jovem volante foi expulso por um pisão em Matheus Pereira no início do segundo tempo, após marcar dois gols. Thiago Mendes, que cumpria suspensão, volta a ser relacionado.
A tendência é que o Vasco não faça muitas mudanças em relação ao time que enfrentou o Cruzeiro no último domingo (15). Renato pode manter a formação com três volantes, com Thiago Mendes no lugar de Cauan Barros, ao lado de Hugo Moura e Tchê Tchê.
Confira a lista de relacionados do Vasco:
Defensores: Cuiabano, Cuesta, Lucas Freitas, Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Robert Renan e Saldivia;
Meio-Campistas: Hugo Moura, JP, Matheus França, Nuno Moreira, Rojas, Tchê Tchê e Thiago Mendes;
Atacantes: Adson, Andrés Gómez, Brenner, David, Hinestroza e Spinelli.
— Vasco da Gama (@VascodaGama) March 18, 2026
