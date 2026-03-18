Rio - A Conmebol realizará nesta quinta-feira (19) os sorteios dos grupos da Libertadores e Sul-Americana. Entre os 64 clubes envolvidos, 13 são brasileiros, sendo seis na Liberta — Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras — e sete na Sula — Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Grêmio, Santos, São Paulo e Vasco.
O sorteio começa às 20h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, e será transmitido pela ESPN, Disney+, GE TV e pelos canais oficiais das competições no YouTube. Confira os potes e o calendário das duas competições abaixo.
Libertadores
A divisão dos potes do sorteio foi feita pela Confederação Sul-Americana de Futebol de acordo com o ranking de equipes elaborado pela entidade em 2025. Com esse critério, três dos seis participantes brasileiros serão cabeças de chave de seus grupos.
Pote 1: Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Boca Juniors-ARG, Peñarol-URU, Nacional-URU, LDU-EQU e Independiente Del Valle-EQU;
Pote 3: Junior Barranquilla-COL, Universidad Católica-CHI, Rosario Central-ARG, Santa Fé-ARG, Always Ready-PER, Coquimbo Unido-CHI, La Guaira-VEN e Cusco-PER;
Pote 4: Mirassol, Universidad Central-VEN, Platense-ARG, Independiente Rivadavia-ARG, Independiente Medellín-COL, Tolima-COL, Sporting Cristal-PER, Barcelona de Guayaquil-EQU.
O calendário da Libertadores também está definido. A fase de grupos começa no dia 7 de abril e, decididas todas as fases do mata-mata, a final será disputada no dia 28 de novembro. O palco da decisão será o Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.
Fase de grupos: 7 de abril a 28 de maio
Oitavas de final: 11 a 20 de agosto
Quartas de final: 8 a 17 de setembro
Semifinais: 13 e 22 de outubro
Final: 28 de novembro
Sul-Americana
A Conmebol Sul-Americana 2026 promete ser uma das mais disputadas dos últimos anos. Além dos sete representantes do Brasil — dos quais quatro serão cabeças de chave —, a competição contará com equipes tradicionais, como River Plate e Racing, e carrascos de brasileiros, como Olimpia e San Lorenzo.
Pote 1: River Plate-ARG, Atlético-MG, São Paulo, Racing-ARG, Grêmio, Olimpia-PAR, Santos e América de Cali-COL;
Pote 2: San Lorenzo-ARG, Bragantino, Palestino-CHI, Millonarios-COL, Caracas-VEN, Vasco, Cienciano-PER e Tigre-ARG;
Pote 3: Audax Italiano-CHI, Blooming-BOL, Academia Puerto Cabello-VEN, Boston River-URU, Montevideo City Torque-URU, Deportivo Cuenca-EQU, Independiente Petrolero-BOL e Macará-EQU;
Pote 4: Alianza Atlético-PER, Barracas Central-ARG, Deportivo Riestra-ARG, Recoleta-ARG, Botafogo, Carabobo-VEN, O’Higgins-CHI e Juventud de Las Piedras-URU.
O calendário da Sul-Americana também foi definido. A fase de grupos será sincronizada com a da Libertadores, do dia 7 de abril e ao dia 28 de maio. Após os mata-matas, a final será disputada no sábado anterior, 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.
