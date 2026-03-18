Sávio, lateral-esquerdo do Remo - Foto: Samara Miranda/Ascom Remo

Sávio, lateral-esquerdo do RemoFoto: Samara Miranda/Ascom Remo

Publicado 18/03/2026 16:19

Rio - O Remo terá um desfalque importante no duelo contra o Flamengo nesta quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Sávio será ausência na equipe paraense por conta de uma lesão na coxa direita (reto anterior), segundo o "ge".

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A lesão ocorreu durante um treinamento na última terça-feira (16), antes da viagem para o Rio de Janeiro. O lateral já iniciou tratamento no departamento médico do clube e deve ser desfalque contra o Flamengo e também diante do Bahia, no próximo domingo (22).

Além de Sávio, a equipe também não contará com o lateral-direito João Lucas, ex-Flamengo. O jogador levou o terceiro cartão amarelo e ainda sofreu uma lesão no joelho direito no confronto contra o Coritiba no último domingo (15), sendo substituído ainda no primeiro tempo.

Sávio chegou ao elenco em 2025 e, na atual temporada, vinha ganhando sequência como titular, iniciando as partidas nos últimos dois jogos da equipe paraense. No ano, disputou cinco jogos, quatro como titular, sem participação em gols.

Flamengo e Remo vivem momentos opostos na temporada. O clube carioca ocupa a quinta colocação, com 10 pontos, e busca uma vaga no G4. Já a equipe paraense tenta sair da zona de rebaixamento, já que está na 18ª posição com três pontos e ainda não venceu no campeonato.