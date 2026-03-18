Sávio, lateral-esquerdo do RemoFoto: Samara Miranda/Ascom Remo
Remo terá desfalque importante contra o Flamengo no Brasileirão
Lateral sofreu lesão na coxa e deve ficar fora também do jogo contra o Bahia
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