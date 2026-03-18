Neymar faz tour detalhado por mansão de R$ 50 milhões em SantosReprodução / Youtube

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Rio - Neymar Jr. abriu as portas de sua mansão avaliada em cerca de R$ 50 milhões, localizada em um condomínio de luxo no Morro Santa Terezinha, em Santos, e revelou detalhes da rotina ao lado da família em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, nesta quarta-feira (18). 
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Neymar faz tour detalhado por mansão de R$ 50 milhões em Santos - Reprodução / Youtube
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Neymar faz tour detalhado por mansão de R$ 50 milhões em Santos - Reprodução / Youtube
Neymar faz tour detalhado por mansão de R$ 50 milhões em Santos - Reprodução / Youtube
Neymar faz tour detalhado por mansão de R$ 50 milhões em Santos - Reprodução / Youtube

No conteúdo, o jogador aparece com a mulher, Bruna Biancardi, e a filha do casal, Mavie. O registro apresenta diferentes ambientes da residência, incluindo um quarto inteiramente dedicado aos games, uma adega ampla e uma sala de estar com decoração sofisticada.

Entre os destaques, um cômodo chama atenção por reunir uma parede com camisas autografadas por grandes nomes do futebol, como Pelé, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé.

Já a garagem abriga uma coleção de carros de luxo. O imóvel conta ainda com academia equipada, brinquedoteca, piscina de borda infinita, spa e uma sala de cinema. A mansão é resultado da compra de duas propriedades vizinhas.
Assista: