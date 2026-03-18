Neymar faz tour detalhado por mansão de R$ 50 milhões em SantosReprodução / Youtube
No conteúdo, o jogador aparece com a mulher, Bruna Biancardi, e a filha do casal, Mavie. O registro apresenta diferentes ambientes da residência, incluindo um quarto inteiramente dedicado aos games, uma adega ampla e uma sala de estar com decoração sofisticada.
Entre os destaques, um cômodo chama atenção por reunir uma parede com camisas autografadas por grandes nomes do futebol, como Pelé, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé.
Já a garagem abriga uma coleção de carros de luxo. O imóvel conta ainda com academia equipada, brinquedoteca, piscina de borda infinita, spa e uma sala de cinema. A mansão é resultado da compra de duas propriedades vizinhas.
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