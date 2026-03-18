Ancelotti é um dos entrevistados em série sobre a seleção brasileira - Divulgação

Ancelotti é um dos entrevistados em série sobre a seleção brasileiraDivulgação

Publicado 18/03/2026 13:48

Está em produção uma série original sobre os preparativos da seleção brasileira para a disputa da Coppa do Mundo de 2026. A produção, uma parceria da CBF com a Feel The Match, acompanha o primeiro ano de trabalho de Carlo Ancelotti à frente da equipe.



As filmagens começaram na chegada do técnico italiano ao Brasil e vão até a convocação final dos jogadores, em maio, para o torneio.



A série é dirigida por Bruno Maia, que foi o diretor das produções “Romário – O Cara (2024 – HBO Max)” e “A Máfia do Apito (2025 – Sportv/Globoplay)”.



“Nossa missão é falar do futebol para além dos resultados, em toda a sua beleza, infinita dimensão humana e poder de influência cultural, sobretudo em um país como o Brasil. Fazer isso com a seleção brasileira de futebol masculino em sua preparação para o Mundial é uma honra e confirma nossa vocação”, diz Bruno Maia.



A série sobre a seleção brasileira ainda não possui nome e será lançada antes da Copa do Mundo, em junho, em plataformas que serão anunciadas em breve. Durante o torneio, inclusive, haverá gravações de bastidores que poderão servir para novas produções.



