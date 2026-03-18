LNF e Xsports fecham acordo para temporada 2026 - Divulgação / LNF

LNF e Xsports fecham acordo para temporada 2026Divulgação / LNF

Publicado 18/03/2026 14:07

Rio - A Xsports, emissora 100% esportiva na TV aberta, será a casa da Liga Nacional de Futsal na temporada 2026, que terá início no dia 27 deste mês. O canal fechou acordo de direito de transmissão da principal liga de futsal do continente, sendo também uma das maiores do mundo, e exibirá, ao menos, 90 jogos do calendário, divididos entre as duas divisões, LNF Cresol e LNF Silver Cresol. Um programa semanal sobre as partidas também terá espaço na grade de programação, além de conteúdos no digital.

A chegada da Liga Nacional de Futsal engrandece ainda mais o portfólio do canal, que inclui Premier League, La Liga, Bundesliga, Série A, entre outras competições internacionais. No Brasil, além de competições regionais, a Xsports também exibirá a Série B do Campeonato Brasileiro. Com programação variada entre as modalidades, a emissora também transmite o Novo Basquete Brasil, o NBB.

A temporada 2026 da Liga Nacional de Futsal está repleta de novidades. Pela primeira vez, a competição terá duas divisões, potencializando o alcance da competição com presença de equipes de 11 estados brasileiros, com jogos em quatro regiões do país, em franca expansão territorial.

"Um dos objetivos da temporada é levarmos a liga e o futsal a um número ainda maior de pessoas, potencializando nosso alcance. Conseguimos isso dobrando o número de estados representados nas duas divisões, e o acordo com a Xsports é fundamental nesse processo. Os fãs de todo o país e mundo vão desfrutar de uma transmissão de excelência das emoções em quadra", celebrou o presidente da LNF, Fellipe Drommond.