LNF e Xsports fecham acordo para temporada 2026Divulgação / LNF
Liga Nacional de Futsal de 2026 será transmitida pela Xsports
Canal exibirá, com exclusividade, ao menos 90 jogos das duas principais divisões do futsal brasileiro
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