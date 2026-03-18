Rodrigo Cintra ao lado de Carlo AncelottiFábio Souza / CBF

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Rio - A comissão técnica da seleção brasileira recebeu orientações da Comissão de Arbitragem da CBF na sede da entidade, nesta quarta-feira (18), sobre mudanças recentes de regras. O coordenador de seleções masculinas da Confederação Brasileira de Futebol, Rodrigo Caetano, valorizou a reunião.
"É muito importante o Departamento de Seleções receber dados e informações do Rodrigo Cintra, que é o presidente da Comissão de Arbitragem. As mudanças implementadas pela International Board e a Fifa terão impacto significativo na dinâmica dos jogos", disse Rodrigo Caetano, ao site da CBF.
"Isso precisa ser muito bem compreendido por todos nós do corpo técnico e pelos atletas. Mostra também o trabalho que estamos fazendo para ter a melhor preparação possível visando à Copa do Mundo", completou.
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O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, contou que sua explanação deu ênfase ao pacote contra a cera da Fifa, que será implementado na Copa do Mundo deste ano.
"É sempre muito produtiva essa interação com o Departamento de Seleções, numa troca permanente de experiências, de conhecimentos. Quem sai ganhando com isso é o futebol brasileiro", afirmou Rodrigo Cintra.
"No encontro em si, entre outras questões, foi Importante passar o entendimento de que a Fifa não tolera mais a cera e a perda de tempo exagerada. A Fifa quer que as equipes demonstrem interesse em jogar", prosseguiu.
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O futebol terá mudanças importantes a partir da Copa do Mundo de 2026, com novas regras aprovadas no fim de fevereiro, no País de Gales, em reunião da International Football Association Board (Ifab).
As substituições terão tempo limitado. O jogador terá dez segundos para sair. Caso demore, o suplente entrará em campo após um minuto.
Laterais e tiros de meta devem ser cobrados em até cinco segundos após a contagem do árbitro. Caso a regra não seja cumpria, a punição é a perda da posse de bola - inversão do lateral ou troca do tiro de meta para escanteio do adversário.