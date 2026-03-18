Rodrigo Cintra ao lado de Carlo Ancelotti - Fábio Souza / CBF

Rodrigo Cintra ao lado de Carlo AncelottiFábio Souza / CBF

Publicado 18/03/2026 18:12

Rio - A comissão técnica da seleção brasileira recebeu orientações da Comissão de Arbitragem da CBF na sede da entidade, nesta quarta-feira (18), sobre mudanças recentes de regras. O coordenador de seleções masculinas da Confederação Brasileira de Futebol, Rodrigo Caetano, valorizou a reunião.

"É muito importante o Departamento de Seleções receber dados e informações do Rodrigo Cintra, que é o presidente da Comissão de Arbitragem. As mudanças implementadas pela International Board e a Fifa terão impacto significativo na dinâmica dos jogos", disse Rodrigo Caetano, ao site da CBF.

"Isso precisa ser muito bem compreendido por todos nós do corpo técnico e pelos atletas. Mostra também o trabalho que estamos fazendo para ter a melhor preparação possível visando à Copa do Mundo", completou.

O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, contou que sua explanação deu ênfase ao pacote contra a cera da Fifa, que será implementado na Copa do Mundo deste ano.

"É sempre muito produtiva essa interação com o Departamento de Seleções, numa troca permanente de experiências, de conhecimentos. Quem sai ganhando com isso é o futebol brasileiro", afirmou Rodrigo Cintra.

"No encontro em si, entre outras questões, foi Importante passar o entendimento de que a Fifa não tolera mais a cera e a perda de tempo exagerada. A Fifa quer que as equipes demonstrem interesse em jogar", prosseguiu.

O futebol terá mudanças importantes a partir da Copa do Mundo de 2026, com novas regras aprovadas no fim de fevereiro , no País de Gales, em reunião da International Football Association Board (Ifab).

As substituições terão tempo limitado. O jogador terá dez segundos para sair. Caso demore, o suplente entrará em campo após um minuto.

Laterais e tiros de meta devem ser cobrados em até cinco segundos após a contagem do árbitro. Caso a regra não seja cumpria, a punição é a perda da posse de bola - inversão do lateral ou troca do tiro de meta para escanteio do adversário.

