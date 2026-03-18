Gabriel Taliari já treinou com o elenco do Remo - Raul Martins/Remo

Gabriel Taliari já treinou com o elenco do RemoRaul Martins/Remo

Publicado 18/03/2026 17:43

Rio - Na expectativa do confronto contra o Flamengo, nesta quinta-feira (19), pelo Brasileirão, o Remo acertou a contratação do seu novo centroavante: Gabriel Taliari. O Leão corre para registrar o jogador no BID, mas, a princípio, o jogador não deve ser regularizado a tempo da partida contra o Rubro-Negro.

Com passagens por Athletico-PR, Mirassol e CSA, o atacante estava atuando pelo Juventude, clube onde estava desde 2023, no qual disputou 86 partidas e marcou 23 gols. Taliari, de 28 anos, se destacou pela equipe de Caxias do Sul na campanha do Brasileirão do ano passado, na qual fez oito gols e quatro assistências.

Gabriel Taliari vive boa fase e sai como atual artilheiro do Juventude na temporada, com seis gols em 11 partidas. Agora, o atacante chega ao Remo em definitivo, por R$ 4 milhões, com contrato até o fim de 2028, e deve disputar a posição de "camisa 9" com João Pedro, Carlinhos (ex-Flamengo), Rafael Monti, Eduardo Melo e o recém contratado Gabriel Poveda.

Flamengo e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 20h, no Maracanã. O confronto é válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro e, segundo as parciais divulgadas pelo portal 'Coluna do Fla', mais de 45 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Portanto, a expectativa é de casa cheia.