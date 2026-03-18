Pep Guardiola dirige o City desde 2016Divulgação / Manchester City

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Inglaterra - Com a derrota por 2 a 1, na Inglaterra, para o Real Madrid, o Manchester City se despediu da Liga dos Campeões. De acordo com informações do jornal inglês "Daily Mail", haverá uma reunião da diretoria com Pep Guardiola para definir o futuro do espanhol.
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O treinador tem contrato com o Manchester City até junho de 2027, porém, as partes sempre reavaliam constantemente a parceria que já dura dez anos. Guardiola conquistou pelo clube inglês: 18 títulos até o momento.
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Eliminado da Liga dos Campeões, o Manchester City tem o Campeonato Inglês como principal meta agora. Faltam oito rodadas para o término da competição e o clube de Guardiola está em segundo lugar com nove pontos atrás do líder Arsenal. Os Citizens tem uma partida a menos.
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Com 55 anos, Pep Guardiola dirigiu dois clubes antes do City: o Barcelona e o Bayern. Trabalhando direto desde 2008, o espanhol já declarou publicamente que deseja ter um período de descanso no futebol.