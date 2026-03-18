Raphinha anotou dois gols e duas assistências contra o Newcastle, nesta quarta-feira (18) - Lluis Gene/AFP

Raphinha anotou dois gols e duas assistências contra o Newcastle, nesta quarta-feira (18)Lluis Gene/AFP

Publicado 18/03/2026 18:26 | Atualizado 18/03/2026 19:02

Rio - De olho na Copa do Mundo, Raphinha vem voando no Barcelona e teve mais uma atuação de gala contra o Newcastle, nesta quarta-feira (18), pela Liga dos Campeões . Com dois gols e duas assistências no sonoro 7 a 2 contra a equipe inglesa, o jogador ultrapassou um recorde Neymar pelo clube da Catalunha.

Com as quatro participações em gols, somando bolas na rede e assistências, na partida de hoje, Raphinha chegou a 39 participações pelo Barça em mata-matas de Liga dos Campeões. Neymar, que deixou a equipe em 2017, tinha 36.



O atual capitão do Barcelona também precisou de menos jogos para chegar neste número. Foram necessárias apenas 34 partidas, contra as 42 disputadas pelo camisa 10 do Santos. As 39 participações em gols de Raphinha se dividem em 22 gols e 17 assistências.

Além deste recorde, Raphinha manteve a constância em outro quesito que prova seu poder de decisão. Desde que chegou ao Barcelona, o camisa 11 participou de gols em todos os mata-matas de Liga dos Campeões que disputou.

Por fim, os números não deixam esquecer a boa fase que Raphinha vive desde a temporada passada. Somando as últimas duas edições da Liga dos Campeões (24/25 e 25/26), o único jogador que fez mais de dez gols e deu mais de dez assistências foi o craque brasileiro. Na soma, foram 16 bolas na rede e 10 passes para gol.

Com este 7 a 2, o Barcelona eliminou o Newcastle, da Inglaterra, com um 8 a 3 no agregado e se classificou para as quartas de finais da Liga dos Campeões da Europa. O Barça não vence o torneio desde 2015/16, quando foi campeã justamente com gol de Neymar, que teve seu recorde quebrado hoje por seu sucessor.