Raphinha anotou dois gols e duas assistências contra o Newcastle, nesta quarta-feira (18)Lluis Gene/AFP
Raphinha quebra recorde de Neymar pelo Barcelona na Liga dos Campeões
Camisa 11 acumula números assustadores pelo Barça na competição
La Bombonera será palco de possível despedida de Messi pela seleção argentina em Buenos Aires
Partida irá acontecer no próximo dia 31
Romário, Djalminha e Júlio César lideram Brasil em Desafio Internacional de Showbol
Clássico com os argentinos reúne ídolos do futebol no dia 24 de março, na Cidade das Artes, no festival Rio Futsummit
Raphinha quebra recorde de Neymar pelo Barcelona na Liga dos Campeões
Camisa 11 acumula números assustadores pelo Barça na competição
Argentina convoca Prestianni e Flaco López para último teste antes da Copa
Lionel Scaloni define lista para amistoso contra a Guatemala
Casagrande elogia firmeza de Ancelotti: 'Carteirada do Neymar não funciona'
Ex-atacante afirmou que camisa 10 é 'mimado'
Comissão técnica da Seleção recebe orientações sobre mudanças de regras
O Coordenador Geral de Seleções Masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, valorizou a reunião
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.