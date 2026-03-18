Representantes do time brasileiro no jogo de showbol contra a Argentina - Divulgação

Representantes do time brasileiro no jogo de showbol contra a ArgentinaDivulgação

Publicado 18/03/2026 18:47

O Desafio Internacional de Showbol entre Brasil e Argentina acontecerá no dia 24 de março, na Cidade das Artes, dentro do festival Rio Futsummit. A equipe brasileira será formada por nomes conhecidos dos torcedores, como Romário, Djalminha, Júlio César, Léo Moura e André Balada.

Além deles, estarão presentes o comentarista Richarlyson, Felipe Adão e Maicon. O grupo representa diferentes momentos do futebol brasileiro. Os representantes do time argentino serão divulgados em breve.

A partida de showbol terá transmissão de SporTV; NSports; Desimpedidos; Romário TV; Ronaldo TV e Canal Mundo GV.

Além do clássico, a programação esportiva do festival também contará com o Jogo dos Artistas, que reune celebridades e criadores do universo digital. Entre os nomes confirmados estão: o cantor Lennon L7; o ator Eri Johnson; o ex-campeão do UFC José Aldo; o ex-jogador de basquete Olivinha; Bruno Coimbra, filho de Zico; e os influenciadores Bernardo Cacella e Digão.