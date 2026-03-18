Gianluca Prestianni foi acusado de racismo por Vini Jr - Patricia De Mello / AFP

Gianluca Prestianni foi acusado de racismo por Vini JrPatricia De Mello / AFP

Publicado 18/03/2026 18:23

Rio - A Argentina anunciou, nesta quarta-feira (18), a convocação para o próximo compromisso da Data Fifa, o último antes da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. A lista elaborada por Lionel Scaloni conta com os atacantes Gianluca Prestianni, do Benfica, e Flaco López, do Palmeiras.



A convocação de Prestianni acontece em meio a uma forte polêmica fora de campo. O atleta do Benfica foi acusado recentemente de cometer racismo contra o brasileiro Vini Jr durante o jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões. Na ocasião, o árbitro precisou interromper a partida e acionar o protocolo antirracismo.

O episódio trouxe consequências imediatas para o jogador, que acabou suspenso pela Uefa. Por conta da punição, ele ficou fora da partida de volta, que terminou com a eliminação dos portugueses.

Por outro lado, vivendo um dos melhores momentos desde que chegou ao futebol brasileiro, o centroavante Flaco Lopéz soma nove gols e três assistências em 17 partidas na temporada. O desempenho foi determinante para a conquista do Paulistão e rendeu ao jogador o protagonismo na campanha do time dirigido pelo técnico Abel Ferreira.

A equipe argentina se prepara para enfrentar a Guatemala no dia 31 de março, em amistoso que faz parte da reta final de observações antes da Copa. A base campeã segue mantida, com nomes experientes e algumas apostas pontuais.

Confira os convocados da Argentina:

GOLEIROS: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha) e Juan Musso (Atlético de Madrid)



DEFENSORES: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gabriel Rojas (Racing) e Marcos Acuña (River Plate)



MEIO-CAMPISTAS: Leandro Paredes (Boca Juniors), Máximo Perrone (Como), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Valentín Barco (Strasbourg), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás Paz (Como) e Gianluca Prestianni (Benfica)



ATACANTES: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), José López (Palmeiras) e Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

