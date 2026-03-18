Francês sofreu uma entorse ligamentar grave no tornozelo direito

Rio - Na próxima quinta-feira (26), o Brasil enfrentará a França em Massachussets, nos Estados Unidos, em um dos amistosos de preparação para a Copa. Porém, a seleção francesa não terá 100% da sua força em campo.
Isto porque Barcola, ponta-esquerda do PSG e 'figurinha carimbada' na seleção do treinador Didier Deschamps, sofreu uma lesão grave na partida desta quarta-feira (18), contra o Chelsea, pela Liga dos Campeões.
Após marcar um gol na vitória sobre a equipe inglesa, Barcola sofreu uma "entorse ligamentar grave no tornozelo direito", o que o deixará "indisponível nas próximas semanas", comunicou o Paris Saint-Germain em boletim médico.
Também há receio que o ponta francês perca as partidas das quartas de finais da Liga dos Campeões, contra o Liverpool, marcadas para a segunda e terceira semanas de abril. O tempo que o atleta ficará fora deve ser anunciado pelo PSG nos próximos dias, após exames médicos mais aprofundados.
Barcola já vinha de boas atuações na temporada 2024/25, sendo importante no título inédito da Liga dos Campeões, e manteve o nível em 25/26, se consolidando como um dos destaques da equipe francesa. Nesta temporada, o ponta anotou 12 gols e seis assistências nas 38 partidas que disputou.