Gio Garbelini em ação pelo Atlético de Madrid - Atletico / Divulgação

Gio Garbelini em ação pelo Atlético de MadridAtletico / Divulgação

Publicado 18/03/2026 19:35 | Atualizado 18/03/2026 19:44

Espanha - Uma denúncia de racismo marcou a classificação do Atlético de Madrid para a final da Copa da Rainha, na última terça-feira (17). A atacante brasileira Gio Garbelini foi acusada de chamar a zagueira Fatou Dembele, do Tenerife, de "negra" durante uma confusão no fim da partida. O episódio paralisou o jogo por cinco minutos para a ativação do protocolo antirracismo.



O incidente começou aos 43 minutos do segundo tempo, após um desentendimento generalizado entre as jogadoras. De acordo com a súmula, a goleira do Tenerife, Noelia Ramos, relatou a ofensa à árbitra, que informou não ter ouvido o comentário. Após o apito final, uma nova briga ocorreu no túnel de acesso aos vestiários.



Garbelini negou as acusações nesta quarta-feira (18). Em nota oficial, a jogadora da seleção brasileira afirmou que a fala registrada na súmula "simplesmente não aconteceu" e classificou a denúncia como uma mentira.



A atleta reforçou que repudia o racismo e afirmou que seguirá "colaborando com tudo o que for necessário".

Veja a nota de Gio Garbelini:

"Venho a público me pronunciar sobre a denúncia registrada em súmula na partida de ontem, que me atribui uma acusação de cunho racista. Nego, de forma rotunda e categórica, ter proferido a palavra ‘negra’ ou qualquer outro comentário racista ou ofensivo. O que foi registrado simplesmente não aconteceu. O racismo é algo que rejeito profundamente. Vai contra tudo o que sou e tudo o que vivi no esporte. Ao longo da minha carreira compartilhei vestiário, conquistas e amizades verdadeiras com pessoas de culturas e origens diferentes — e isso sempre foi algo natural para mim, não uma postura. Ver meu nome associado a uma mentira como essa me dói. E não vou aceitar em silêncio. Confio que a verdade virá à tona e que os fatos serão devidamente esclarecidos. Seguirei colaborando com tudo o que for necessário. Obrigada pelo carinho e apoio que tenho recebido."