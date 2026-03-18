Comemoração dos jogadores do Liverpool - Paul Ellis / AFP

Comemoração dos jogadores do LiverpoolPaul Ellis / AFP

Publicado 18/03/2026 19:18 | Atualizado 18/03/2026 19:19





O atual campeão Paris Saint-Germain vai receber o Liverpool no jogo de ida, enquanto o Arsenal vai visitar o Sporting. O Barcelona fará o clássico espanhol com o Atlético de Madrid, com o primeiro jogo na Catalunha. Real Madrid x Bayern de Munique fecha as disputas por um lugar nas semifinais. O duelo inicial é na capital espanhola



Como se esperava, em Anfield, o Liverpool partiu para a pressão total desde o início, empurrado por sua torcida. Os jogadores da equipe turca abusaram da catimba para parar o jogo, alegando contusões que não existiram.



Apesar de ficar com 62% da posse de bola no início da partida, o Liverpool não conseguiu furar o bloqueio adversário. O goleiro Çakir não foi exigido. O técnico Arne Slot ficava cada vez mais nervoso a cada ataque desperdiçado pelos ingleses.



A pressão ficou maior a partir da metade do primeiro tempo, quando os chutes de longa distância passaram a ser uma opção do Liverpool. Um deles acabou batendo na zaga e originando um escanteio. Em jogada ensaiada, Mac Allister bateu rasteiro para a finalização colocada de Szoboszlai: 1 a 0.



O gol desestabilizou o Galatasaray, que quase levou o segundo gol aos 28, quando Salah surgiu livre, mas parou na boa defesa de Çakir. Aos 31 minutos, mais duas oportunidades claras para os anfitriões.



O Galatasaray só conseguiu desafogar um pouco a defesa a partir dos 35 minutos, quando conseguiu chegar na área de Alisson, mas sem levar grande perigo.



Antes do final do primeiro tempo, o Liverpool teve três grandes chances de marcar pela segunda vez, mas parou na grande atuação de Çakir, que pegou um pênalti de Salah e fez mais duas grandes defesas.



No segundo tempo, Arne Slot colocou Sane em campo e o Liverpool foi para o 'tudo ou nada'. E deu certo. Em oito minutos, Ekitike e Gravenberch elevaram para 3 a 0 a vantagem inglesa.



Mas ainda faltava a 'cereja do bolo'. E ela veio com o golaço de Salah, uma linda batida em curva, decretando o fim da má fase do egípcio.



Em um 'jogo de um time só', o Liverpool manteve o ritmo e só não marcou muito mais por causa da trave e de Çakir.



O momento triste foi a contusão de Lang, do Galatasaray, que ficou sendo atendido no gramado e precisou sair de maca, aplaudido de pé pela torcida do Liverpool. Liverpool, Bayern de Munique e Atlético de Madri se juntaram ao Barcelona e obtiveram, nesta quarta-feira, a classificação para as quartas de final da Champions League. O time inglês bateu o Galatasaray, em Anfield, por 4 a 0, revertendo a desvantagem de 1 a 0 na Turquia. Os alemães, que haviam vencido por 6 a 1, em Bérgamo, voltaram a derrotar a Atalanta, desta vez por 4 a 1, em Munique. Já os espanhóis perderam para o Tottenham por 3 a 2, em Londres, mas se valeram da vantagem de 5 a 2 conseguida no primeiro duelo na capital espanhola para garantir a vaga.O atual campeão Paris Saint-Germain vai receber o Liverpool no jogo de ida, enquanto o Arsenal vai visitar o Sporting. O Barcelona fará o clássico espanhol com o Atlético de Madrid, com o primeiro jogo na Catalunha. Real Madrid x Bayern de Munique fecha as disputas por um lugar nas semifinais. O duelo inicial é na capital espanholaComo se esperava, em Anfield, o Liverpool partiu para a pressão total desde o início, empurrado por sua torcida. Os jogadores da equipe turca abusaram da catimba para parar o jogo, alegando contusões que não existiram.Apesar de ficar com 62% da posse de bola no início da partida, o Liverpool não conseguiu furar o bloqueio adversário. O goleiro Çakir não foi exigido. O técnico Arne Slot ficava cada vez mais nervoso a cada ataque desperdiçado pelos ingleses.A pressão ficou maior a partir da metade do primeiro tempo, quando os chutes de longa distância passaram a ser uma opção do Liverpool. Um deles acabou batendo na zaga e originando um escanteio. Em jogada ensaiada, Mac Allister bateu rasteiro para a finalização colocada de Szoboszlai: 1 a 0.O gol desestabilizou o Galatasaray, que quase levou o segundo gol aos 28, quando Salah surgiu livre, mas parou na boa defesa de Çakir. Aos 31 minutos, mais duas oportunidades claras para os anfitriões.O Galatasaray só conseguiu desafogar um pouco a defesa a partir dos 35 minutos, quando conseguiu chegar na área de Alisson, mas sem levar grande perigo.Antes do final do primeiro tempo, o Liverpool teve três grandes chances de marcar pela segunda vez, mas parou na grande atuação de Çakir, que pegou um pênalti de Salah e fez mais duas grandes defesas.No segundo tempo, Arne Slot colocou Sane em campo e o Liverpool foi para o 'tudo ou nada'. E deu certo. Em oito minutos, Ekitike e Gravenberch elevaram para 3 a 0 a vantagem inglesa.Mas ainda faltava a 'cereja do bolo'. E ela veio com o golaço de Salah, uma linda batida em curva, decretando o fim da má fase do egípcio.Em um 'jogo de um time só', o Liverpool manteve o ritmo e só não marcou muito mais por causa da trave e de Çakir.O momento triste foi a contusão de Lang, do Galatasaray, que ficou sendo atendido no gramado e precisou sair de maca, aplaudido de pé pela torcida do Liverpool.

OUTROS JOGOS

Em Munique, a Atalanta entrou em campo com uma missão impossível, após os 6 a 1 em casa. E aos 25 minutos ficou tudo ainda mais difícil quando o artilheiro Harry Kane abriu o placar, ao converter um pênalti.



Em ritmo de treino, o Bayern seguiu aumentando sua vantagem na etapa final. Kane e Karl marcaram aos nove e 11. Aos 25, Diaz fez 4 a 0. Samardzic, aos 40, descontou para os italianos.



Em Londres, o prejuízo do Tottenham era grande, mas mais viável. A torcida ficou mais confiante quando Kolo Muani fez o primeiro gol do jogo, aos 30 minutos.



Logo aos dois minutos, Alvarez empatou para o Atlético de Madrid, mas Simons manteve a esperança inglesa viva, ao fazer 2 a 1, aos sete.



Mas aos 30 minutos, Hancko empatou mais uma vez para o Atlético de Madrid. O Tottenham jamais 'jogou a toalha' e Simons fez 3 s 2, aos 64, mas foi pouco para ficar com a classificação.