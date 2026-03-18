Depois de demissão do Cruzeiro, Tite não deverá aceitar convites de clubes brasileiros

Tite deixou o comando do Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Tite deixou o comando do CruzeiroGustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 18/03/2026 19:20

Rio - Depois da passagem que durou três meses pelo Cruzeiro, Tite, de 64 anos, não deve aceitar trabalhos no Brasil nas próximas semanas. De acordo com informações da "ESPN", o treinador prioriza convites do exterior, principalmente do Oriente Médio.

Com Juan Pablo Vojvoda em situação delicada, o Santos teria Tite e Cuca como possibilidades em caso de queda do treinador argentino.

Treinador da seleção brasileira nas Copas de 2018 e 2022, Tite vem de dois trabalhos ruins em Flamengo e no Cruzeiro. No Rubro-Negro, ele foi demitido em setembro de 2024, pouco antes de completar um ano. O comandante foi campeão do Carioca.

O treinador ficou o ano de 2025 sem aceitar convites, porque tratou a saúde mental. No Cruzeiro, ele assumiu o comando no fim de dezembro do ano passsado. Foram 17 partidas, com apenas oito vitórias, além de dois empates e sete derrotas.



