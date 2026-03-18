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Depois de demissão do Cruzeiro, Tite não deverá aceitar convites de clubes brasileiros
Esporte

Depois de demissão do Cruzeiro, Tite não deverá aceitar convites de clubes brasileiros

Treinador, de 64 anos, prioriza ofertas do exterior

Tite deixou o comando do CruzeiroGustavo Aleixo/Cruzeiro

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Rio - Depois da passagem que durou três meses pelo Cruzeiro, Tite, de 64 anos, não deve aceitar trabalhos no Brasil nas próximas semanas. De acordo com informações da "ESPN", o treinador prioriza convites do exterior, principalmente do Oriente Médio.
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Com Juan Pablo Vojvoda em situação delicada, o Santos teria Tite e Cuca como possibilidades em caso de queda do treinador argentino. 
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Treinador da seleção brasileira nas Copas de 2018 e 2022, Tite vem de dois trabalhos ruins em Flamengo e no Cruzeiro. No Rubro-Negro, ele foi demitido em setembro de 2024, pouco antes de completar um ano. O comandante foi campeão do Carioca.
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O treinador ficou o ano de 2025 sem aceitar convites, porque tratou a saúde mental. No Cruzeiro, ele assumiu o comando no fim de dezembro do ano passsado. Foram 17 partidas, com apenas oito vitórias, além de dois empates e sete derrotas.
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