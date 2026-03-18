Bandeira do Flamengo - Divulgação/ Flamengo

Bandeira do FlamengoDivulgação/ Flamengo

Publicado 18/03/2026 20:23

Rio - O Flamengo anunciou que realizará uma grande mobilização contra o racismo no Maracanã, na quinta-feira (19), minutos antes da partida contra o Remo, com a participação de jogadores e torcedores. No próximo sábado, dia 21 de março, é celebrado o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial.

"Para o Flamengo, o combate ao racismo vai além de um posicionamento institucional: é uma política do clube, prevista em seu estatuto e refletida nas práticas do dia a dia", diz um trecho da nota divulgada pelo clube.

Dois minutos antes da partida, marcada para começar às 20h, o Flamengo convocou todos a ficarem de pé e reproduzir o gesto adotado pelos árbitros em caso de discriminação racial: braços cruzados à altura do peito, com as mãos espalmadas.

O clube anunciou que até quem não estiver no Maracanã pode fazer parte. Os torcedores podem aderir pelas redes sociais com a hastag #nacaocontraoracismo.