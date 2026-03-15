BOTAFOGO X FLAMENGO - CAMPEONATO BRASILEIRO - NILTON SANTOS - 14-03-2026 Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

BOTAFOGO X FLAMENGO - CAMPEONATO BRASILEIRO - NILTON SANTOS - 14-03-2026 Fotos: Gilvan de Souza/FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/03/2026 00:00

Pra variar, deu Flamengo no Nilton Santos. Com autoridade, o Mengão conquistou uma vitória pra lá de tranquila sobre o Botafogo, por 3 a 0, e manteve o velho costume de superar o rival no tapetinho. Com gols de Samuel Lino, Léo Pereira e Pedro, o Rubro-Negro chegou a 10 vitórias nos últimos 11 confrontos com o rival no estádio, e desta vez com requintes de crueldade: manteve o Alvinegro na zona de rebaixamento do Brasileirão. De quebra, entrou no G-4.

A freguesia que começou em 2019, numa vitória por 2 a 1 do Fla, e só teve um capítulo favorável ao Glorioso na goleada por 4 a 1 em 2024, que agora está mais que exorcizada pelo outro lado. E nem mesmo a grama sintética foi suficiente para acabar com a freguesia. Com o novo piso do Niltão, são três triunfos do Fla e um do Bota.

O retrospecto é de times de prateleiras diferentes, apesar do alto investimento do Botafogo nos últimos anos. As posições na tabela também são: o resultado leva o Mais Querido à terceira colocação, enquanto o Alvinegro se mantém no Z-4, em 17º, e ainda pode virar até lanterna hoje, caso o Remo empate e Internacional e Cruzeiro vençam seus jogos.

E a verdade é que o 3 a 0 ficou até barato, e só não virou uma goleada porque o Fla diminuiu o ritmo na etapa final. Os times entraram em campo em rotações diferentes, e o Rubro-Negro, mesmo sem ser brilhante, abriu o placar aos 12 minutos, em chute que desviou na defesa e morreu no fundo da rede.

A disposição que faltava para o Fogão buscar o empate sobrava para reclamar da arbitragem. Muito pilhado, o time recebeu três amarelos por reclamação. Um deles, numa falta clara de Barboza que resultou no golaço de Léo Pereira aos 46 do primeiro tempo — a bola parecia defensável para o goleiro Raul, que ganhou uma oportunidade em meio à má fase de Léo Linck e Neto. O zagueiro ainda recebeu cartão vermelho direto por outra falta em Pedro, que foi puxado pelo argentino quando ia ficar de cara pro gol.

"O resultado não condiz com o que foi o jogo. O mérito é todo do juiz. Uma falta que não foi nada, ele deu 13 metros de espaço... Dá tudo ao contrário. São coisas que a gente não pode controlar", reclamou o volante Allan, do Bota, ao sair pro intervalo.

Na etapa final, o Flamengo ampliou logo aos três minutos, com Pedro, e só administrou o resultado até o apito final. O time segue invicto com Leonardo Jardim — duas vitórias e um empate (seguido do título carioca nos pênaltis).

"Quando vem treinador novo, é tudo novo. O mais importante é que o grupo acreditou na ideia do Jardim, no que ele passou. A gente entendeu e tem ido muito bem. Esperamos dar continuidade", celebrou Samuel Lino.