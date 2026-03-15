Huguinho volta da Bélgica com moral e ganha novo contrato
Convocado para a seleção brasileira sub-20, Huguinho retornou ao Botafogo após passagem por empréstimo pelo RWDM Brussels, da Bélgica, e já recebeu confiança da diretoria. O volante de 18 anos, que completará 19 no mês que vem, renovou contrato com o clube até o final de 2030 e tende a ganhar oportunidades no time principal nas próximas rodadas do Brasileirão.
Além da extensão do vínculo com o Glorioso, Huguinho também recebeu uma valorização salarial. Essa negociação aconteceu logo após o retorno do RWDM Brussels, clube que também pertence a John Textor. O Botafogo, inclusive, tem o plano de valorizar os ativos da base e projeta vendas de algumas peças, e o volante é considerado um dos jovens de maior potencial para render uma boa grana ao Fogão.
O jogador era titular absoluto no futebol belga e disputou 19 partidas na temporada. A última ocorreu no dia 1º deste mês, quando marcou um gol na despedida do Brussels, contra o Eupen. Com 18 atuações como titular, a promessa registrou duas assistências e um gol no período e chamou atenção.
A comissão técnica do Glorioso entende que Huguinho pode evoluir ainda mais sob comando de Anselmi. O treinador valoriza jogadores com boa leitura tática e dinâmica no meio-campo, características que o jovem demonstrou na Bélgica. Por isso, foi chamado de volta para ser integrado ao elenco principal. Embora não tenha sido relacionado para os últimos jogos, a tendência é que isso aconteça em breve.
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