Camisa em homenagem ao Capitão Nascimento, interpretado por Wagner Moura em ’Tropa de Elite’ - Victor Ferreira / EC Vitória

Camisa em homenagem ao Capitão Nascimento, interpretado por Wagner Moura em ’Tropa de Elite’Victor Ferreira / EC Vitória

Publicado 14/03/2026 19:07

Na véspera do Oscar, o Vitória preparou uma série de homenagens ao ator Wagner Moura, torcedor ilustre do clube e que concorre ao prêmio de Melhor Ator na maior cerimônia de premiação do cinema. O clube baiano entra em campo neste sábado (14), contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro com os nomes de personagens vividos pelo intérprete nos uniformes dos jogadores.

fotogaleria

O time relembrou os papéis de Capitão Nascimento (Tropa de Elite), Pablo Escobar (Narcos), Marcelo (O Agente Secreto), Olavo (Paraíso Tropical), Boca (Ó Paí, Ó), Joel (Guerra Civil), Joaquim (Saneamento Básico), Naldinho (Cidade Baixa), Spider (Elysium), Dan Velazquez (Iluminadas) e Hamlet. O time relembrou os papéis de Capitão Nascimento (Tropa de Elite), Pablo Escobar (Narcos), Marcelo (O Agente Secreto), Olavo (Paraíso Tropical), Boca (Ó Paí, Ó), Joel (Guerra Civil), Joaquim (Saneamento Básico), Naldinho (Cidade Baixa), Spider (Elysium), Dan Velazquez (Iluminadas) e Hamlet.

Além disso, o Vitória também publicou nas redes sociais uma foto da bandeirinha de escanteio do estádio Barradão com a mensagem "O Vitória é muito Wagner Moura". A arte que mostra a escalação do time para a partida tem a imagem do ator interpretando Marcelo, em "O Agente Secreto".

Expectativa

Dirigido por Kléber Mendonça Filho, o filme "O Agente Secreto" concorre a quatro categorias do Oscar: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Elenco. A cerimônia acontecerá neste domingo (15).