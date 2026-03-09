Wagner Moura durante entrevista ao 'Fantástico' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 09/03/2026 08:09

Rio - Protagonista de "O Agente Secreto", Wagner Moura falou, em entrevista ao "Fantástico", neste domingo (8), sobre a proximidade da cerimônia do Oscar, em Los Angeles, no dia 15 de março, e as chances do filme brasileiro - que concorre nas categorias que Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Filme - ganhar uma estatueta na premiação, após uma campanha intensa de divulgação.

"Claro que vou dar entrevistas no tapete (vermelho), participar de tudo. Mas o trabalho mesmo já acabou, que era convencer as pessoas a votarem no filme. Agora é aproveitar. Eu estou com muita esperança de que ‘O Agente Secreto’, na categoria de Melhor Filme Internacional, acho que a gente tem uma boa chance", aponta o ator, que disputa o Oscar na categoria "Melhor Ator".

Ele, ainda, revela o que pretende fazer depois da premiação. "Quero me divertir. Eu tenho que ir à uma festa, e depois quero meter o pé e fazer um pagode com a galera do Brasil".



Na entrevista, Moura celebrou o momento do cinema brasileiro no exterior. "Acho que isso tem uma importância grande na geração de identidade, no entendimento do que é o Brasil, com sua complexidade, suas belezas e suas tragédias. Quando a gente vê quem a gente é, a tendência é a gente se gostar. E o fato do Brasil ter tido dois filmes na sequência indicados ao Oscar, com o Ainda Estou ganhando, é muito bom".