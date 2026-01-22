Wagner Moura é o protagonista do longa-metragem ’O Agente Secreto’ - Reprodução/Instagram

Wagner Moura é o protagonista do longa-metragem ’O Agente Secreto’Reprodução/Instagram

Publicado 22/01/2026 10:46

Rio - Mais um dia histórico no cinema nacional! O filme "O Agente Secreto" foi indicado ao Oscar 2026 nas categorias "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Elenco". Já o ator Wagner Moura, protagonista do longa, concorre como "Melhor Ator". Os candidatos à premiação foram anunciados, nesta quinta-feira (23), pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto" disputa a estatueta de "Melhor Filme" com "Bugonia", "F1: O filme", "Frankenstein", "Hamnet: A vida antes de Hamlet", "Marty Supreme", "Uma batalha após a outra", "Valor Sentimental", "Pecadores" e "Sonhos de Trem".

Em "Melhor Filme Internacional", o longa enfrenta "Valor sentimental", "Foi apenas um acidente", "A voz de Hind Rajab" e "Sirât". Na categoria "Melhor Ator", Wagner concorre com Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Uma batalha após a outra), Michael B. Jordan (Pecadores) e Ethan Hawke (Blue Moon).

A obra se iguala a "Cidade de Deus", dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund, o primeiro filme brasileiro a receber quatro indicações no Oscar em 2004, nas categorias "Melhor Diretor", "Melhor Roteiro Adaptado", "Melhor Fotografia" e "Melhor Edição".

E tem mais brasileiro disputando o Oscar. Trata-se de Adolpho Veloso, diretor de fotografia. Ele foi indicado na categoria "Melhor Fotografia", por seu trabalho no filme "Sonhos de Trem". A 98ª edição da premiação acontece em 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O comediante Conan O'Brien será o apresentador.

Ambientado em 1977, durante a ditadura militar, "O Agente Secreto" acompanha Marcelo (Wagner Moura), um cientista responsável por um laboratório em uma universidade pública de Pernambuco. Ao contrariar interesses de um representante da indústria de energia, ele se torna alvo de perseguição e ameaça de morte, sendo forçado a se esconder. O filme já conquistou a marca de 1,5 milhão de espectadores.

Neste mês, o longa levou a melhor como "Melhor Filme em Língua Não-Inglesa" no Globo de Ouro. Já Wagner Moura venceu a categoria "Melhor Ator em Filme de Drama", pelo trabalho na produção. O filme também concorria como "Melhor Filme de Drama", mas foi desbancado por "Hamnet".

Furor nas redes sociais

As quatro indicações de "O Agente Secreto" ao Oscar movimentaram as redes sociais, nesta manhã. "Brasil é cinema. O Agente Secreto indicado 4 vezes", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Orgulho", comentou outro. "Que O Agente Secreto leve todos os Oscars possíveis!! Que emoção", apontou uma terceira pessoa.

Outros comentários como: "Wagner Moura indicado a Melhor Ator no Oscar por O Agente Secreto.

Talento, entrega e verdade que o mundo inteiro reconhece", "O Agente Secreto com quatro indicações no Oscar 2026 é a história sendo escrita! O Brasil emplaca 2 anos consecutivos em categorias principais (atuação e filme), com chances reais de sair com a estatueta na mão. É clima de Copa do Mundo" e "Viva Wagner Moura! Viva o filme 'O Agente Secreto'! Viva o cinema Brasileiro e a cultura" também foram publicados na rede social.

Acompanhado dos amigos

diretor Kleber Mendonça Filho conferiu a transmissão dos indicados ao Oscar na companhia dos amigos. Ele divulgou um clique do momento no Instagram. "Bom ter amigos por perto em momentos tão bons como esse", escreveu na legenda. O profissional foi parabenizado pelos seguidores pelas indicações do filme na premiação. "Gratidão por essa alegria imensa! Parabéns", disse um internauta. "Já fizeram história! Parabéns Kleber", declarou outro.







