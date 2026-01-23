BBB 26 - Reprodução/TV Globo

Publicado 23/01/2026 00:00

A Globo está tentando entender a rejeição dos telespectadores da TV aberta ao ‘BBB 26’. Diferentemente das outras plataformas, em que o programa tem batido recordes sucessivamente, a atração não emplacou no principal veículo do conglomerado. Há o consenso de que os índices ruins de ‘Três Graças’ e ‘Coração Acelerado’ não são os únicos fatores determinantes para a performance ruim do reality show, que está indo bem até mesmo no Multishow. Muitos dizem que o desempenho insatisfatório do programa pode abalar (ainda mais) a relação do canal com o Ibope.

Não quis ir pra rua, mas...

...acabou indo mesmo assim. Soraya Lauand, que apresentava o ‘Jornal da Manhã’ na Jovem Pan, não quis aceitar ser remanejada para a reportagem e acabou pedindo demissão da emissora. Ela até tentou se realocar como âncora em outras redes, mas só conseguiu uma chance no SBT. A chance? Atuar na reportagem como freelancer – na Jovem Pan, ela ao menos seguiria com um vínculo fixo.



Uma venda atrapalhada

Profeta Vinicius Iracet

Obstinada em oxigenar seu caixa, a Band fez um novo acordo com o autoproclamado profeta Vinicius Iracet, que havia deixado a programação da emissora em outubro. O religioso divulgou ter adquirido 5 minutos do horário nobre da rede, das 20h15 às 20h20, com estreia no dia 2 de fevereiro. O problema é que a rede diz que nunca ofereceu a faixa noturna, e sim um boletim às 8h da manhã.

Brasil do Povo

Datena

Disposto a ter todas as emissoras de televisão do país em seu currículo, José Luiz Datena pediu demissão da RedeTV! depois de 8 meses. Ele continua no comando do ‘Brasil do Povo’ até o dia 31 de janeiro, e depois se dedicará exclusivamente aos programas da EBC. A emissora garante que o jornal popularesco seguirá no ar e promete divulgar um novo apresentador nos próximos dias.

É POP OU FLOP?

É pop... a novela ‘Presente de Amor’, que estreou no SBT na última segunda-feira (19). A trama não está tendo bons índices de audiência, muito por conta da fase pavorosa vivida pela emissora, mas indiscutivelmente é um produto mais interessante para a faixa horária do que a sua antecessora.



É flop... a ideia da RedeTV! em tapar o buraco causado pela demissão de Luciana Gimenez com uma repórter assumindo, ainda que provisoriamente, o comando do ‘Superpop’. É uma ideia desrespeitosa com a própria atração, que se firmou como uma das maiores marcas da emissora.