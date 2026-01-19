Marcelo Mattos - Reprodução/Jovem Pan News

Publicado 19/01/2026 00:00

O último sábado (17) foi de caos na Jovem Pan. Marcelo Mattos e Danúbia Braga, escalados para comandar o ‘Jornal da Manhã’, viraram os rostos de um dia tecnicamente desastroso para o canal de notícias. O operador de áudio escalado para o telejornal chegou aos estúdios da emissora, em São Paulo, com nítidos sinais de que estava incapaz de dar expediente. Como não havia um substituto, ele trabalhou mesmo assim. O resultado? Incontáveis falhas técnicas – muitas delas grotescas.

Jabá involuntário

A peripécia mais nítida do operador aconteceu às 9h23. Ao invés de liberar o som do correspondente do canal nos Estados Unidos, ele liberou o seu próprio áudio para o público da Jovem Pan – e o funcionário da noitada, ao invés de prestar atenção no ‘Jornal da Manhã’, estava assistindo em seu celular um jogo exibido pela ESPN. O áudio da emissora esportiva acabou vazando ao vivo no jornal, justamente em um momento que o narrador da partida fazia uma propaganda para o ‘Disney+’. O âncora Marcelo Mattos, que estava na tela, não disfarçou o constrangimento (foto acima).



Copinha não empolgou

Cleber Machado - Divulgação/Record

Fenômeno de audiência na ‘XSports’, a Copinha virou um fracasso retumbante na Record. Com médias na casa do 1 ponto em seus jogos dominicais, o torneio teria uma partida na manhã do último sábado (17). A transmissão, anunciada durante toda a semana, foi cancelada de última hora, sem aviso prévio ao público. A Canal D apurou que o motivo foi o receio de repetir o desastre dominical em um dia já sensível para a rede, que exibe um programa sobre relações conservadoras ao meio-dia – a atração só é competitiva pela boa entrega de ibope do jornal ‘Fala Brasil’.

Benedito internado

Benedito Ruy Barbosa - Reprodução/TV Globo

Autor de fenômenos como ‘Pantanal’, ‘Renascer’ e ‘O Rei do Gado’, o autor de novelas Benedito Ruy Barbosa está internado no hospital HCor, em São Paulo. Aos 94 anos, ele foi diagnosticado com uma infecção urinária. A informação foi confirmada pela unidade hospitalar e por um dos filhos do novelista, o publicitário Ruy Maurício, em publicação feita na rede social X na manhã de ontem (18).

É POP OU FLOP?

É pop... a cobertura do ‘BBB 26’ no ‘Melhor da Tarde’. O programa da Band conseguiu abafar totalmente o ‘A Tarde é Sua’, da RedeTV!, até então referência na repercussão do reality show. Na sexta (16), Leo Dias e sua trupe chegaram a vencer o ‘Fofocalizando’, do SBT, durante 8 minutos.



É flop... a saída de Luciana Gimenez da RedeTV!. Ao longo das últimas duas décadas, a apresentadora se notabilizou como o nome mais relevante da emissora. É praticamente impossível superar a modelo do ‘Superpop’, que está sob risco de sair do ar nas próximas semanas.