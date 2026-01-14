MasterChef Brasil - Divulgação/Band

Publicado 14/01/2026 00:00

No ar de forma ininterrupta desde maio do ano passado, o MasterChef Brasil não terá descanso na programação da Band tão cedo. O reality show fará uma breve pausa entre 27 de janeiro e 12 de maio, mas voltará para mais uma maratona em 19 de maio, inicialmente com mais uma temporada disputada entre culinaristas amadores. Entre setembro e novembro, será a vez de mais um ciclo com confeiteiros. Depois, entre novembro e janeiro de 2027, a disputa acontecerá com celebridades.



Alguém viu o Benja?

O Arena SBT desapareceu. Fora do ar desde 17 de dezembro, o esportivo não tem data para sair de suas férias forçadas. Com audiência abaixo das expectativas, a atração deveria ter voltado na semana passada, com o retorno dos torneios estaduais, mas teve sua nova temporada adiada para fevereiro. Não há, porém, um dia certo para que isso aconteça – é provável que ele só volte (caso realmente não tenha sido cancelado pela emissora) depois do Carnaval, no dia 23.

BBB em alta

Tadeu Schmidt - Reprodução/TV Globo

A estreia do BBB 26 cumpriu seu objetivo. Ao menos em seu primeiro dia, a casa mais vigiada do Brasil incrementou significativamente os números da Globo: foram 18 pontos de média em São Paulo e 20 no Rio de Janeiro, índices que simbolizam a melhor performance da faixa horária em meses. Além disso, o reality show contribuiu para uma melhora expressiva nos números de Três Graças, que agora consegue segurar público até o fim de sua exibição – até aqui, os picos da trama eram sempre em seus primeiros minutos no ar, escorados na entrega do Jornal Nacional.

Estreia confirmada

Jornal da Manhã - Divulgação/Jovem Pan

A Jovem Pan estreará no dia 26, às 5h, a nova fase do Jornal da Manhã. Roberto Nonato, que dividia a íntegra do noticioso com Soraya Lauand (que está de saída do canal), agora estará sozinho das 5h às 7h. Depois, entre 7h e 10h, será a vez de Evandro Cini e da recém-contratada Beatriz Frehner. Daniel Adjuto, que chegou a ser cotado para a vaga de Cini, não chegou a um acordo com a rede.



É pop... a nova temporada do Beast Games, que começou a ser disponibilizada pelo Prime Video na semana passada. O programa está mais cruel do que em sua primeira temporada, que deu ao vencedor o maior prêmio da história dos realities em todo o mundo. Neste ano, a atração tem até um especial baseado em Survivor (que por aqui é conhecido como No Limite, da Globo).



É flop... a propaganda enganosa da Globo com os participantes do BBB 26. A emissora passou semanas prometendo participantes bombásticos para o reality, mas entregou justamente todos aqueles que já haviam sido vazados pela imprensa. É um reflexo claro da incompetência da emissora, que não consegue esconder nada dos veículos especializados há vários anos.