Daniela BeyrutiReprodução/SBT

Publicado 16/01/2026 00:00

Imerso na maior crise de audiência e de identidade da sua história, o SBT tem dado sinais cada vez mais consistentes de que não conseguirá sair do buraco. A atual diretoria da emissora não tem capacidade alguma de tomar decisões por conta própria e leva assuntos internos para o debate do público e funcionários do chão de fábrica: depois de uma enquete bizarra sobre um programa de humor e o dia de exibição do Viva a Noite, agora a rede delegou aos seus colaboradores a escolha da nova identidade dos microfones do canal. É uma bizarrice sem precedente algum na TV mundial.



CNN Brasil em alta

A CNN Brasil liderou a audiência dos canais de notícias na última terça-feira (13). Dados consolidados do Ibope, obtidos pela Canal D com fontes do mercado, revelam que o Hora H ficou em primeiro lugar na Grande São Paulo, com 0,20 ponto de média e 0,52 de pico. A BandNews TV foi a segunda escolha da metrópole, com 0,11 ponto, seguida por 0,08 da Jovem Pan News. A GloboNews, com o Edição das 18h, amargou a quarta colocação, pontuando apenas 0,05.

O encontro da clara com o ovo

Fernando RochaSimone Arruda/Jovem Pan

Com a carreira em frangalhos desde a piada infame reproduzida no título desta nota, Fernando Rocha ganhou uma nova chance na televisão. Desempregado desde que foi demitido da Globo, há 7 anos, o jornalista assumirá o comando do Morning Show, da Jovem Pan, nas próximas semanas – a Canal D apurou que o canal sondou outros profissionais, mas nenhum nome quis topar o convite.

Topa tudo por dinheiro

Renata Fan, do Jogo AbertoReprodução/Band

A Band não quer repetir neste ano o caos financeiro vivido em 2025. Em uma movimentação para trazer mais dinheiro ao caixa, a emissora decidiu mudar até o nome do Jogo Aberto, programa que é a maior audiência da rede em boa parte do país. Desde ontem (15), a atração passou a se chamar Jogo Aberto Novibet – a marca da casa de apostas também está no cenário e no grafismo do formato.



É pop... o pulso firme de Rodrigo Dourado, novo chefão do BBB. O executivo, diferentemente de seu antecessor, não tem dado sinais de que se deixará levar por pressão de bolhas das redes sociais. O reality show ficou muito mais interessante neste ano.



É flop... o cenário que a Globo criou para Renata Lo Prete receber convidados no Jornal da Globo. A imitação barata do estúdio de um podcast não combina em nada com a proposta do noticiário, que sempre foi conhecido por ter uma pegada séria e analítica.