Thaís Oyama - Reprodução/TV Cultura

Publicado 15/01/2026 00:00

A TV Cultura ainda não bateu o martelo sobre a sucessão de Vera Magalhães no Roda Viva, mas já tomou uma decisão: Thaís Oyama e Leonardo Sakamoto não serão os próximos âncoras da atração. Fontes da Canal D garantem que a dupla, apesar de ter sido amplamente ventilada pela imprensa nos últimos dias, nem sequer foi cogitada para o posto. O conselho administrativo da Fundação Padre Anchieta está em busca de um nome expressivo e de forte impacto no mercado, já que o programa enfrentará mais uma cobertura eleitoral, além de completar 40 anos no ar em setembro.



Dudu Camargo ganha espaço na Record

Recém-contratado pela Record, Dudu Camargo agora tem um programa para chamar de seu: ele entrou para o time de apresentadores do Link Podcast, transmitido nas plataformas digitais da emissora. É uma tentativa de testar o potencial do campeão de A Fazenda no entretenimento, já que a sua presença no jornalismo da rede ainda não é um denominador comum na cúpula da rede – ele, por sinal, só tem feito matérias de amenidades para o Balanço Geral SP e o Domingo Espetacular.

Benja na mira

Benja - Reprodução/SBT

A Canal D de quarta-feira (14) noticiou que o Arena SBT poderia não voltar ao ar. Agora é um fato: o esportivo, que estava na programação desde 2020, teve a sua última edição transmitida em dezembro. Ele será substituído por uma nova atração de debates esportivos, com exibição nas noites de segunda, apresentada por Galvão Bueno. A permanência de Benjamin Back na emissora é vista como incerta, já que a chance da criação de uma nova atração esportiva é próxima de zero.



Volta conturbada

Mariana Becker - Crédito da foto: Divulgação

Anunciada com festa pela Globo, o retorno de Mariana Becker quase não se concretizou. As negociações com a jornalista, que será comentarista da Fórmula 1, chegaram a ser interrompidas por ordem de Amauri Soares, diretor-geral da rede, que a demitiu em 2021. Ela só voltou por influência de Carlos Henrique Schroder, membro do conselho administrativo do grupo, que sinalizou aos acionistas que a sua presença incrementaria o potencial de comercialização das corridas.



É pop... os resultados obtidos pela Xsports em tão pouco tempo no ar. Na última terça (13), a recém-fundada emissora esportiva conseguiu chegar ao terceiro lugar de audiência em pleno horário nobre, superando o SBT na Grande São Paulo e no Painel Nacional de Televisão.



É flop... os primeiros capítulos da novela Coração Acelerado, da Globo. A trama, que prometia muito em suas chamadas, se revelou enfadonha e genérica. O capítulo de estreia, em especial, foi de fato muito ruim – mais parecia um show de calouros mirins do Raul Gil que um folhetim.