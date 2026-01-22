Andrea Dallevo - Divulgação/RedeTV!

Andrea DallevoDivulgação/RedeTV!

Publicado 22/01/2026 00:00

A quarta (21) foi de apreensão generalizada nos bastidores da RedeTV!. Com o fim das férias coletivas das produções, havia um temor de que muitos postos de trabalhos seriam cortados. Até agora, nada disso se concretizou. A Canal D apurou que os executivos responsáveis pelos programas da emissora até foram convocados para uma reunião com a diretora-geral Andréa Dallevo, mas que os tópicos do encontro foram meramente institucionais, sobre metas e resultados. Ainda há, porém, uma boataria de que a rede cancelará todos os seus programas matinais em breve.

Futebol americano na Globo

A cobertura do ‘Super Bowl’ na Globo não ficará restrita ao show do intervalo, que desta vez contará com uma apresentação do cantor porto-riquenho Bad Bunny. No dia 8 de fevereiro, a emissora trocará o ‘Domingo Maior’ por um compacto dos melhores momentos da final da temporada da principal liga de futebol americano.

Novela sertaneja não empolga

Coração Acelerado - Divulgação/TV Globo

Coração AceleradoDivulgação/TV Globo

‘Coração Acelerado’ é a mais nova preocupação dos executivos da Globo. O folhetim não só derrubou os índices deixados por ‘Dona de Mim’, como tampouco sequer conseguiu vingar em Goiás, estado em que a trama é ambientada. Na última terça (20), a novela entrou no ar com 21 pontos herdados do Jornal Anhanguera e, depois de 5 minutos, já estava com apenas 15, empatada com o Goiás Record. Nos bastidores da emissora, a produção já está sendo chamada de ‘Coração Dilacerado’.

Hora 1 perde espaço

Hora 1 - Reprodução/Redes Sociais

Hora 1Reprodução/Redes Sociais

O ‘Hora 1’ perderá parte de sua duração em diversos dias de fevereiro. A Globo usará parte do espaço do telejornal das madrugadas para exibir compactos das Olimpíadas de Inverno. Nos dias 16, 17 e 18, o noticiário comandado por Tiago Scheuer sequer será transmitido – os compactos dos esportes olímpicos vão ser exibidos entre 4h55, depois dos desfiles das escolas de samba, e 6h da manhã.



É POP OU FLOP?

É pop... o retorno do ‘Canta Comigo Teen’, agora com a apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites. Depois de um ano de hiato, o reality voltará para a programação da Record a partir de julho. Ao menos em seus anos anteriores, o formato conseguiu conquistar bons índices de audiência.



É flop... a cobertura do ‘Fofocalizando’ sobre o ‘BBB 26’. O programa, por conta de uma ordem aloprada de um executivo do SBT, simplesmente não pode citar o nome do reality show da Globo. É uma determinação descabida e sem sentido – se for pra fazer assim, era melhor não fazer nada.