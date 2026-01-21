CQC - Divulgação/Band

Publicado 21/01/2026 00:00

Boa parte das ideias da Band para 2026 correm sério risco de não sair do papel. A emissora está tendo dificuldades para convencer o mercado publicitário, especialmente motivado com a Copa do Mundo, a comprar as novidades planejadas pela rede. Uma delas, a volta do ‘CQC,’ já foi totalmente descartada pela cúpula do canal – nenhuma agência sequer quis ouvir como o programa seria repaginado para os dias atuais. Há uma grande possibilidade de que quase tudo continue como está neste ano, com mudanças relevantes apenas em 2027 e ajustes pontuais ao decorrer de 2026.



Levou pito

Tadeu Schmidt levou uma chamada da diretoria da Globo por conta de sua performance muito alegre e efusiva no ‘BBB 26’. A gota d’água foram as risadas minutos depois de anunciar o caso de importunação sexual no reality show – o episódio foi criticado até mesmo pelo jornal mantido pelo conglomerado. Os executivos cobraram mais pulso firme do jornalista, relembrando que o formato não se trata apenas de um produto de entretenimento, e sim de uma experiência social.

Manhãs do SBT

Chega MaisDivulgação/SBT

Voltou a ganhar força nos bastidores do SBT a criação de uma nova revista eletrônica para a faixa das manhãs, retomando um dos dois títulos utilizados pela emissora no gênero nos últimos anos (‘Vem Pra Cá’ ou ‘Chega Mais’). Uma pequena equipe já está encarregada de viabilizar o projeto, que deverá sair do papel no início do próximo trimestre. A única certeza é que Leonor Corrêa, que estava cotada para dirigir a atração, já é uma carta fora do baralho.



A Tarde é do Calote

A Tarde é SuaReprodução/RedeTV!

A Câmera 5, produtora responsável pelo programa ‘A Tarde é Sua’, está passando por problemas financeiros. A empresa de Elias Abrão, irmão da apresentadora Sonia Abrão, emitiu um comunicado interno admitindo não ter condições de honrar com os pagamentos nas datas originalmente combinadas. Funcionários que reclamam estão sendo orientados a procurar outros empregos.

É POP OU FLOP?

É pop... a postura de Ana Maria Braga na cobertura do ‘BBB 26’ no ‘Mais Você’. A apresentadora, sempre sincera, virou uma espécie de ombudsman do telespectador. Em menos de uma semana, ela já elogiou os atributos íntimos de Jonas e disparou que seria um “desprazer” entrevistar Pedro.



É flop... o ‘MasterChef Celebridades’, que encerrou sua primeira temporada na noite de ontem (20). Ninguém se importou com o reality show da Band, que se arrastou no ar desde o final do ano passado. E a emissora ainda terá coragem de dar uma segunda temporada para a atração...