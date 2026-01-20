Pedro do BBB é investigado por importunação sexual - Reprodução/TV Globo

Publicado 20/01/2026 00:00

Aclamado – com razão – pelos fãs de realities shows, o 'BBB 26' virou motivo de preocupação na cúpula da Globo. A emissora tem sido cobrada por anunciantes pela sua postura pouco eficiente no gerenciamento das crises da primeira semana do programa, marcada por três casos muito delicados (duas convulsões, um desmaio e uma importunação sexual). O trabalho de Rodrigo Dourado, sucessor de Boninho no comando do núcleo da atração, está sendo acompanhado de perto pelo conselho administrativo da empresa, que teme problemas com o Ministério Público. Leia mais na página 3

SBT anuncia retorno de clássico

‘Meu Coração é Teu’, um dos maiores êxitos do filão de novelas mexicanas do SBT, voltará ao ar nas próximas semanas. Será a terceira exibição do folhetim em território nacional. No entanto, ainda não há uma definição sobre o horário da trama: o mais provável é que ela substitua ‘Rubi’ na faixa das 14h45, mas uma ala da emissora defende que a história ocupe o atual horário do Aqui Agora, às 18h30. A decisão final será de Daniela Beyruti, que continua de férias fora do país.



Acabou de novo

Elas em Jogo - Reprodução/RedeTV!

Cancelado no final de setembro e retomado em novembro, o ‘Elas em Jogo’ foi mais uma vez cancelado pela RedeTV!. A última edição do programa focado em esportes femininos foi ao ar na sexta-feira (16). O projeto só será retomado se a emissora conseguir um novo patrocinador para a atração – o contrato com a estatal que bancava a iniciativa chegou ao fim na semana passada.



De cara nova

Bom Dia Brasil - Reprodução/TV Globo

O ‘Bom Dia Brasil’ ganhará um novo cenário no início do segundo semestre. O telejornal deixará o seu atual estúdio e passará a ser transmitido diretamente da redação da Globo no Rio de Janeiro, que também serve de cenário para o ‘Jornal Nacional’. O esboço da nova fase do noticioso foi apresentado em primeira mão para o mercado publicitário na última semana.

É POP OU FLOP?

É pop... o '50 por 1', quadro de viagens do 'Domingo Espetacular,' da Record. Na última semana, a atração liderada por Álvaro Garnero conquistou média de 7,8 pontos e teve o melhor desempenho da revista eletrônica, superando a 'Reportagem da Semana '(7,1) e Achamos no Brasil (5,9).



É flop... a postura de Tadeu Schmidt no BBB 26. O apresentador, que é um jornalista experiente, se transformou em uma espécie de bobo alegre na primeira semana do reality show. Segundos depois de anunciar o caso de importunação sexual no confinamento, ele já estava dando risadas ao vivo.