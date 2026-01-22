Novo líder do ’BBB 26’ será definido em prova de duas etapas - Reprodução de Vídeo/ X

Publicado 22/01/2026 19:18

Rio - A fase classificatória da Prova do Líder do "BBB 26" aconteceu na tarde desta quinta-feira (22). Marcelo, Juliano Floss, Babu Santana e Sarah Andrade foram os quatro melhores e irão disputar a etapa final durante o programa ao vivo.

Os participantes tinham que equilibrar duas bandejas de uma gangorra usando caixas. Para validar a prova, a seta do equipamento deveria estar dentro da faixa de equilíbrio e o brother precisava aguardar uma contagem regressiva de dez segundos após apertar o botão que parava o cronômetro. Os menores tempos avançaram de fase.

Tempo dos Classificados

Marcelo: 0: 27,170



Juliano: 0:31,325



Babu: 0:38,285



Sarah: 0:44,240