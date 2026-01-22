Novo líder do ’BBB 26’ será definido em prova de duas etapas Reprodução de Vídeo/ X
Juliano: 0:31,325
Babu: 0:38,285
Sarah: 0:44,240
'BBB 26': Confira resultado da primeira fase da Prova do Líder
Quatro brothers conquistaram vaga na etapa final
'BBB 26': Solange Couto se irrita com atitude de Milena: 'Tá na coordenação?"
Recreadora de festa infantil trocou os lençóis do quarto Sonho do Grande Amor
Marcelo se incomoda com comportamento de Matheus e chora
'Minha vida foi todinha sofrendo preconceito', desabafou o médico
BBB 26: Babu revela que não toma banho todos os dias e explica motivo
Ator alerta para a conscientização dos brothers sobre o consumo de água
'BBB 26': Alberto Cowboy barra Leandro da festa do líder
Baiano cumpriu desafio e foi liberado para aproveitar o momento de curtição do reality da TV Globo
Grávida de Pedro, do 'BBB 26', Rayne Luiza diz que filha não terá contato com pai e revela nova rotina
Jovem está morando com parentes após a polêmica participação do brother
