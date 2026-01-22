Marcelo vai às lágrimas devido a comportamento de Matheus - Reprodução de vídeo

Publicado 22/01/2026 10:12

Rio - Marcelo demonstrou incômodo com um comportamento de Matheus na casa do "BBB 26", da TV Globo, momentos antes da festa do líder. Na ocasião, o bancário imitou os trejeitos de um homossexual durante um desfile. O médico relatou, em conversa com outros participantes, que não gostou da atitude do brother.

"Naquela hora em que Matheus desfilou, foi muito pejorativo. Eu passei minha vida todinha sofrendo com isso. Minha vida inteira sofrendo com isso de 'viadinh*, nam nam nam'", disse Marcelo a Breno, com quem trocou beijos na primeira festa do reality. Em seguida, ele foi às lágrimas e recebeu o consolo do modelo e de Maxiane. "Chora bem, muito. Libera isso", aconselhou a sister, que completou: "A gente te ama muito".

Mais calmo, Marcelo disse para Maxiane: "Estou com um ranço desse Matheus que é inexplicável. Sem noção".

Em outro momento, o médico relatou a situação em conversa com Samira, Juliano Floss e Paulo Augusto. "Ele desfilou como se fosse um viad*, pô. Fiquei hiper incomodado. Qual é a necessidade de uma pessoa fazer uma coisa dessa? Achei ridículo... Minha vida foi todinha sofrendo preconceito", disse ele, que completou: "Passei a vida inteira sofrendo isso. Nunca beijei assim na frente de todo mundo, e agora estou me sentindo mal".

Na ocasião, Juliano também citou um comportamento desagradável do brother. "É a segunda vez que ele faz isso. Ele cantou um hino que fez o Inter e o Grêmio ficarem sem torcida. O hino é extremamente homofóbico. Ele falou do lado do Breno", recordou.

