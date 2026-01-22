Solange Couto e Milena - Reprodução / X

Solange Couto e MilenaReprodução / X

Publicado 22/01/2026 12:16 | Atualizado 22/01/2026 12:25

Rio - A convivência no "BBB 26" começou a ganhar mais contornos de rivalidade, na noite desta quarta-feira (22). Solange Couto se irritou com uma atitude de Milena e criticou a sister em conversa com Sol na casa do "BBB 26", da TV Globo.

Tudo começou quando a recreadora de festa infantil percebeu que a atriz havia substituído o lençol de casal, destinado a quem dorme no chão, por um de solteiro. Com isso, ela realizou a troca da roupa de cama. Solange não gostou nada da situação, já que Milena não dorme no quarto Sonho do Grande Amor.

Sol e Solange estranharam a presença da babá no cômodo e soltaram o verbo. "Achei estranho. Bem estranho. Não entendi o enredo", comentou a atriz, sugerindo que a sister estaria tentando "tomar a frente" de algo que não lhe cabe. A atriz ainda ironizou a postura da colega de confinamento: "Vou perguntar para ela: 'Milena, você está na coordenação?'". Sol concordou, e reforçou: "muito estranho vir aqui e querer ditar regulamento num lugar que ela não está".

A artista, então, resolveu destrocar os lençóis, escondendo o de casal dentro de seu travesseiro. Mais tarde, Milena voltou ao cômodo, percebeu a mudança feita pela atriz e voltou a deixar tudo como estava antes. A recreadora não poupou críticas a Solange, mesmo sem a presença direta da artista no momento.

"Você acha que eu sou burra, né? Você trocou os lençóis. Mas eu sou mais esperta, bonita", disparou a participante, reforçando que era feio tirar o conforto de quem já está em uma situação desfavorável na casa. "Amiguinho vai dormir no chão e precisa ter mais conforto. Vocês já estão na cama", completou, enquanto guardava o lençol de solteiro no travesseiro da atriz.



Assista ao momento que Milena pega o lençol de casal:

A Milena foi tentar fazer VT de trabalhadeira no quarto em que ela nem dorme, e a Solange Couto deu um passa-fora nela. Saiu de fininho. #BBB26



pic.twitter.com/dsDBOEMgdJ — Poc Mágica (@itolindoo) January 21, 2026

Assista ao momento que Milena desfaz a troca feita por Solange:

NÉ BRINQUEDO NÃO, DONA JURA



Milena destrocando o lençol de Solange Couto.



“Bonita, você trocou o lençol de casal pelo de solteiro, só que, amiga, eu sou muito mais esperta.”



Vai dá merda, vai dá merda, vai



Treta a viiista, eu amo!



#BBB26 pic.twitter.com/gjgp36qofL — Um Grande Mousse (@SimanDiogo) January 22, 2026