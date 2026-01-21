Pedro Sampaio e Kelly Key são atrações da festa do BBB 26 - Reprodução/Instagram

Publicado 21/01/2026 20:11

Rio - Pedro Sampaio é a atração da festa deste sábado (24) no "BBB 26". O hitmaker deve levar no setlist músicas como "Sequência Feiticeira" e "Galopa". Quem também marcará presença é Kelly Key, em sua primeira vez cantando no reality.

"Estou muito animado para voltar para dentro da casa mais vigiada do Brasil! Tocar no BBB é levar a música para milhões de pessoas ao mesmo tempo, num palco que conversa direto com o país inteiro. Vai ser incrível!", declara Pedro.

“Voltar tantos anos depois para cantar tem um significado completamente diferente. É outro momento de vida, outra consciência, outra relação com a carreira. Esse show marca um reencontro importante: comigo mesma, com o palco e com a minha essência artística. O público pode esperar um momento verdadeiro", adianta a cantora.

Terminados os shows, a mesa do DJ dará lugar a um espaço VIP para os donos da casa dançarem. A decoração vai imergir os confinados numa atmosfera de espuma, com bolas transparentes espalhadas pelo cenário. A festa ainda contará com uma atividade de banho espuma e um set interativo com videogame.