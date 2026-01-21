Pedro Sampaio e Kelly Key são atrações da festa do BBB 26Reprodução/Instagram
Pedro Sampaio e Kelly Key comandam a festa de sábado do 'BBB 26'
DJ e cantora prometem agitar a casa mais vigiada do país
Juliano Floss analisa grupos do 'BBB 26': 'Vão se trair'
Influenciador revelou percepções do jogo em papo com Edilson e Gabriela
Karol Conká reencontra Juliette e brinca: 'Do BBB pra vida'
Cantora e influenciadora eram rivais no reality
Chaiany, do 'BBB 26', alcança a marca de 1 milhão de seguidores
Sister é a mais seguida entre os integrantes do grupo Pipoca
Kerline Cardoso domina intervalos do 'BBB 26' e movimenta redes sociais
Primeira eliminação desta edição teve influenciadora estrelando campanhas publicitárias
'BBB 26': Aline Campos volta a detonar Ana Paula Renault e nega romance com Jonas Sulzbach
Atriz foi a primeira eliminada do reality da TV Globo, nesta terça-feira (20)
