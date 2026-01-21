Karol Conká compartilha foto com Juliette FreireReprodução / X

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Karol Conká publicou uma foto ao lado de Juliette Freire no X e reacendeu a memória do público que acompanhou o "BBB21".
fotogaleria
Karol Conká compartilha foto com Juliette Freire - Reprodução / X
“Do BBB pra vida”, escreveu a cantora na legenda do clique, feito durante o show de Anitta, no Rio, na terça-feira (20).

As duas se reencontraram em clima descontraído, bem distante das tensões que marcaram a passagem delas pelo reality da Globo. Na edição de 2021, Karol e Juliette protagonizaram embates que ganharam grande repercussão fora da casa. A rapper acabou eliminada com 99,17% dos votos, recorde de rejeição do programa, enquanto Juliette conquistou o título de campeã e se tornou um dos maiores fenômenos da história do "BBB".
Desde o fim do programa, ambas já declararam publicamente que deixaram os conflitos no passado. 