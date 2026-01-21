Karol Conká compartilha foto com Juliette FreireReprodução / X
As duas se reencontraram em clima descontraído, bem distante das tensões que marcaram a passagem delas pelo reality da Globo. Na edição de 2021, Karol e Juliette protagonizaram embates que ganharam grande repercussão fora da casa. A rapper acabou eliminada com 99,17% dos votos, recorde de rejeição do programa, enquanto Juliette conquistou o título de campeã e se tornou um dos maiores fenômenos da história do "BBB".
