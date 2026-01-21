Aline Campos - Reprodução de vídeo

Aline CamposReprodução de vídeo

Publicado 21/01/2026 08:05

Rio - Primeira eliminada do "BBB 26", Aline Campos participou do "Bate-Papo BBB", do Globoplay, na noite desta terça-feira (20). Durante a atração - comandada por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro -, a atriz falou sobre os ex-colegas de confinamento e negou que teria vivido um romance com Jonas Sulzbach antes do programa. Além disso, a dançarina voltou a detonar Ana Paula Renault ao rever o comentário feito pela loira em 2016 sobre ela, durante o programa "Multishow", do TVZ.

fotogaleria

"Nossa, foi pior do que eu falei para ela. Ela é baixa. [...] Foi pior, acho. 'Executiva de filme pornô'... foi pior", disse Aline, que complementou: "Ninguém pode diminuir. Cada um tem uma história de vida, as dores que passam, os estereótipos que são criados em cima da imagem para poder chegar onde se chega. Pode ser que para algumas pessoas isso tenha sido só uma brincadeira, só uma zoeira. Quem apanha sente, principalmente se você apanha em cima de uma ferida que já existiu. Ela está perdoada nesse sentido".Em 2016, ao falar sobre looks dos famosos durante a participação no programa musical, Ana Paula disparou: "Era um 'Prêmio Multishow', aquelas coisas aguardadas que as pessoas 'se matam' pelo convite, e ela [Aline Campos] foi 'vibe' executiva de filme pornô". Dentro do reality, inclusive, a veterana foi confrontada pela integrante do grupo camarote devido às críticas feitas há uma década.Durante a atração, Aline também foi questionada se teria vivido um romance com Jonas, do time veteranao, antes do "BBB 26". "Rolou uma 'fic' aqui fora sobre você e o Jonas já terem ficado. É 'fato ou fic'?", questionou Ceci. A bailarina, então, negou: "Não. É fic [ficcão]. Se não eu beijava ele lá. Nunca ficamos".