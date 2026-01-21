Kerline Cardoso brincando por ser a primeira eliminada que não foi esquecida pelo público - Reprodução / Instagram

Kerline Cardoso brincando por ser a primeira eliminada que não foi esquecida pelo públicoReprodução / Instagram

Publicado 21/01/2026 09:14

Rio - Enquanto o público aguardava a primeira eliminação do "BBB 26" nesta terça-feira (20), um rosto conhecido roubou a cena nos intervalos comerciais. Kerline Cardoso, a primeira eliminada do "BBB 21", surgiu como estrela de duas campanhas.

fotogaleria



Diferente da maioria dos primeiros eliminados, que costumam cair no esquecimento, Kerline se tornou um fenômeno de memes e longevidade digital. No comercial de uma bebida, a influenciadora fez piada com a sua própria situação no reality, mostrando que sabe rir do passado. Diferente da maioria dos primeiros eliminados, que costumam cair no esquecimento, Kerline se tornou um fenômeno de memes e longevidade digital. No comercial de uma bebida, a influenciadora fez piada com a sua própria situação no reality, mostrando que sabe rir do passado.

A presença de Kerline nos intervalos gerou um engajamento imediato no X (antigo Twitter). Para muitos internautas, o fato de ela estar estrelando duas grandes campanhas justamente no dia em que um novo "primeiro eliminado" seria anunciado foi uma jogada de mestre.

"A Kerline duas vezes seguidas em comerciais na Globo, é a primeira eliminada mais famosa do mundo mesmo", comentou um internauta; "A Kerline fazendo publicidade genial no dia da primeira eliminação", escreveu outro; "Kerline, a maior primeira eliminada da história fazendo publicidade em 2026", exaltou um fã; "A Kerline sendo mais lembrada que os últimos 4 ganhadores do BBB, diva!", elogiou outra pessoa.



Em seu Instagram, Kerline também brincou, sem publicidade, com o fato de ser a única primeira eliminada que é lembrada pelo público.

Assista: