Chaiany atingiu a marca de 1 milhão de seguidores Reprodução/Instagram
Chaiany, do 'BBB 26', alcança a marca de 1 milhão de seguidores
Sister é a mais seguida entre os integrantes do grupo Pipoca
Chaiany, do 'BBB 26', alcança a marca de 1 milhão de seguidores
Sister é a mais seguida entre os integrantes do grupo Pipoca
Kerline Cardoso domina intervalos do 'BBB 26' e movimenta redes sociais
Primeira eliminação desta edição teve influenciadora estrelando campanhas publicitárias
'BBB 26': Aline Campos volta a detonar Ana Paula Renault e nega romance com Jonas Sulzbach
Atriz foi a primeira eliminada do reality da TV Globo, nesta terça-feira (20)
'BBB 26': Aline Campos é a primeira eliminada com 61,64% dos votos
Sister enfrentou berlinda contra Ana Paula Renault e Milena
'BBB 26': Jonas Sulzbach e Sarah Andrade criticam comportamento de Leandro
Aliados declararam que a casa não gostou do posicionamento do brother no Sincerão
Sarah não superou a vitória de Juliette; vídeo mostra veterana criticando a campeã do BBB 21
Imagens viralizaram nesta terça-feira (20) e estão gerando forte repercussão entre os internautas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.