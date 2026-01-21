Chaiany atingiu a marca de 1 milhão de seguidores - Reprodução/Instagram

Chaiany atingiu a marca de 1 milhão de seguidores Reprodução/Instagram

Publicado 21/01/2026 15:28

Rio - Chaiany, de 25 anos, foi a primeira participante do grupo Pipoca, formado por anônimos, a bater a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram, nesta quarta-feira (21). A sister estava na Casa de Vidro do Centro-Oeste e entrou no jogo após vencer o desafio do Quarto Branco.

"A nossa gata atingiu a marca histórica de 1 MILHÃO de seguidores! Em um jogo onde muitos se perdem, a Chai se encontrou sendo exatamente quem ela é: intensa, estratégica e, acima de tudo, humana. Ela provou que a segunda chance era tudo o que ela precisava para brilhar. Cada um de vocês faz parte dessa história que está sendo escrita com muita garra", escreveu o perfil oficial.

Natural de Brasília, no Distrito Federal, Chaiany foi criada em uma roça, no Vale do Paranã, em Goiás. Começou a trabalhar cedo, logo aos 10 anos, ajudando nas atividades rurais. Aos 15, ela engravidou e deu à luz sua filha. Pelas condições, parou os estudos ao completar o 1º grau.

