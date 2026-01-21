Juliano Floss comentou formação de grupos na casa - Reprodução de Vídeo

Publicado 21/01/2026 18:25

Rio - Juliano Floss opinou sobre as alianças formadas na casa do "BBB 26". Na tarde desta quinta-feira (21), o influenciador analisou a divisão dos participantes em dois grupos durante conversa na academia com Edilson e Gabriela.

"Acho que tem um problema nessa casa, que as pessoas estão obrigando a ter dois lados. Eu não vou ter um lado, até agora. Eu acho que cada um tem que votar em quem está sentindo, não precisa combinar voto, se não quiser", afirmou ele.

Apesar disso, o namorado de Marina Sena garantiu que juntaria votos em uma única pessoa para salvar os próprios aliados do paredão. "Está todo mundo dividindo dois lados. Aí sabe o que vai acontecer? Vão se trair. Porque está todo mundo jogando individualmente, no final das contas."