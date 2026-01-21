Grávida de Pedro, do BBB 26, Rayne Luiza diz que filha não terá contato com o pai e revela nova rotina - Reprodução / Instagram / Globo

Publicado 21/01/2026 21:53

Rio - Grávida de Aurora, fruto do relacionamento com Pedro, ex-participante do "BBB 26", Rayne Luiza afirmou que a filha não terá vínculo com o pai após o nascimento. A influenciadora também contou que deixou a casa onde morava com o então noivo e passou a viver com parentes desde a separação.



“A Aurora não terá nenhum vínculo ou contato com o genitor”, declarou ela, em interação com seguidores no Instagram, onde soma mais de 800 mil pessoas.

Rayne também explicou que, por enquanto, a bebê não terá um quarto próprio. “Como agora eu estou na casa de parentes, a Aurora não vai ter quarto. Ela vai dormir comigo, a gente vai dividir o quarto até eu me organizar. Ela ainda não vai ter um quarto só dela”, disse.



A jovem, de 20 anos, ganhou projeção nas redes após a passagem de Pedro pelo reality show e passou a investir na carreira de influenciadora. Ao responder mensagens sobre o momento que atravessa, falou sobre força e superação após o episódio que levou o ex-noivo a desistir do programa.



“A gente não imagina que vai conseguir se tornar tão forte até isso se tornar a única opção”, afirmou. Em seguida, destacou o apoio familiar: “Agora é trabalhar muito para não deixar faltar nada para ela, mas minha família tem me apoiado muito”.



Entenda o caso



Pedro deixou o "BBB 26" após tentar beijar Jordana sem o consentimento dela, na despensa da casa. As imagens foram exibidas pela TV Globo no domingo (18). Pouco depois, ele acionou o botão de desistência.



No confessionário, Pedro comentou o ocorrido. “Olhei para ela, cobicei ela, desejei ela e achei que ela tinha dado moral também, que tinha sido recíproco, mas eu vi que era só coisa da minha cabeça. Ela falou ‘vamos ali procurar um babyliss’ ali em cima, não sei o que lá. Daí a gente chegou na dispensa lá e eu fui tentar beijar ela, então eu entendi errado, não era isso que ela queria”.



A Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio, abriu inquérito para apurar o caso. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.