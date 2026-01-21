Rio - Um desentendimento entre Babu Santana e Jonas Sulzbach movimentou a casa do "BBB 26" nesta quarta-feira (21). A discussão aconteceu na cozinha, após Jonas usar uma das bocas do fogão enquanto Babu preparava um molho, sem avisar o colega.
A situação incomodou Babu, que explicou que a atitude interferiu diretamente no preparo da comida e comprometeu todo o processo. “Você pensa na logística de quem está cozinhando, mas não era você que estava cozinhando, entendeu? O processo atrasou todo o meu trabalho, te juro, deu um desgosto”, disse o ator. Segundo ele, o molho foi prejudicado: “Eu tive que ficar catando as pelinhas do tomate, porque, quando seca, ela não solta inteira. E aí me deu um desânimo enorme”.
Babu reforçou que não se considera dono do espaço, mas destacou que a falta de comunicação foi o principal problema. “Se chegasse pra mim: ‘Pô, Babu, vou fazer uma parada aqui’, eu abriria um espaço que não me atrapalhasse e nem atrapalhasse ninguém. Porque eu não sou dono da cozinha de ninguém, tá ligado? Mas, pra mim, tirou a panela do lugar, interrompeu o processo, cagou na minha cabeça”.
Jonas se defendeu e afirmou que não percebeu ninguém cozinhando no momento em que entrou na cozinha. “Não tinha ninguém aqui também, Babu. Só tinha as panelas aqui”, justificou. O ator rebateu: “Mas você viu que estava cozinhando, mano”. Jonas insistiu: “Mas continuou cozinhando, velho”. “Não continuou cozinhando, Jonas”, respondeu Babu.
Após a troca de farpas, Babu anunciou que deixará de cozinhar para o grupo. “Eu estou abandonando essa função”, declarou. Jonas tentou se explicar, mas acabou interrompido. “Pô, não pode nem falar, o cara tá aí falando”, reclamou. Irritado, Babu reagiu com xingamentos e manteve a decisão.
Mais calmo, ele detalhou sua escolha e afirmou que passará a cuidar apenas da própria alimentação. “Estou falando que o que foi feito atrapalhou o meu processo, quebrou o meu tesão e eu não estou a fim de ficar aqui tendo esse tipo de conversa. Amanhã eu vou fazer uma xícara de arroz, um bife e meu feijão. Vou fazer na hora que eu quiser e não vou atrapalhar ninguém. Eu fui colocar o meu lado, você está colocando o seu, e eu estou dando uma solução. Eu não vim aqui querer jogar contra você. Meu papo é reto, direto e correto”.
Jonas também reforçou seu posicionamento. “Eu também. Por isso que estou tendo coragem de falar, porque as outras pessoas não têm”, afirmou. Babu rebateu: “Não mete essa”. “Não mete essa também, Babu”, respondeu Jonas, encerrando o embate.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.