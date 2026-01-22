Babu diz que não toma banho todos os dias Reprodução de vídeo
Babu Santana revela não estar tomando banho todos os dias no BBB 26 pic.twitter.com/Zwr74ip1G7— WWLBD (@whatwouldlbdo) January 22, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Babu diz que não toma banho todos os dias Reprodução de vídeo
Babu Santana revela não estar tomando banho todos os dias no BBB 26 pic.twitter.com/Zwr74ip1G7— WWLBD (@whatwouldlbdo) January 22, 2026
'BBB 26': Confira resultado da primeira fase da Prova do Líder
Quatro brothers conquistaram vaga na etapa final
'BBB 26': Solange Couto se irrita com atitude de Milena: 'Tá na coordenação?"
Recreadora de festa infantil trocou os lençóis do quarto Sonho do Grande Amor
Marcelo se incomoda com comportamento de Matheus e chora
'Minha vida foi todinha sofrendo preconceito', desabafou o médico
BBB 26: Babu revela que não toma banho todos os dias e explica motivo
Ator alerta para a conscientização dos brothers sobre o consumo de água
'BBB 26': Alberto Cowboy barra Leandro da festa do líder
Baiano cumpriu desafio e foi liberado para aproveitar o momento de curtição do reality da TV Globo
Grávida de Pedro, do 'BBB 26', Rayne Luiza diz que filha não terá contato com pai e revela nova rotina
Jovem está morando com parentes após a polêmica participação do brother