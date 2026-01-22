Babu diz que não toma banho todos os dias - Reprodução de vídeo

Babu diz que não toma banho todos os dias Reprodução de vídeo

Publicado 22/01/2026 08:01

Rio - Babu Santana confessou que não toma banho todos os dias na casa no "BBB 26", da TV Globo. O ator explicou, durante uma conversa com Jordana, que tomou essa decisão devido ao consumo de água. Ele ainda apontou a necessidade de outras pessoas também se conscientizarem.

"A gente precisa se reunir e ver quem está com a necessidade de lavar roupa. Ninguém viu a quantidade de água ainda", alertou o ator. Jordana concordou com o artista, e ressaltou que quem lava roupas sem precisar prejudica outras pessoas. "Interfere em quem tem necessidade".

Babu, então, entregou: "Pode pegar mal lá fora, mas eu tomo banho dia sim, dia não, por conta da toalha. Se eu tomar banho duas vezes ao dia ou todo dia, minha toalha vai ficar podre. A toalha você esfrega, tira uma camada da pele. Vai ficar nojenta e você vai querer lavar".

Babu Santana revela não estar tomando banho todos os dias no BBB 26 pic.twitter.com/Zwr74ip1G7 — WWLBD (@whatwouldlbdo) January 22, 2026