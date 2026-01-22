’BBB 26’: Alberto Cowboy barra Leandro da festa do líder - Reprodução / Instagram

Publicado 22/01/2026 07:48

Rio - Leandro foi escolhido por Alberto Cowboy para ser vetado da primeira Festa do Líder do "BBB 26", da TV Globo, desta quarta-feira (21). O baiano, no entanto, cumpriu o desafio 'Barrado no Baile' e foi liberado para aproveitar o momento de curtição do reality. O integrante do time 'veterano' anunciou a decisão ao ler a carta que pegou na despensa.



"Hoje é a sua festa. Todos estão convidados, menos um. Escolha uma pessoa para enfrentar o desafio do 'Barrado no Baile'. Se vencer, essa pessoa ganha um convite para a festa. Diga agora quem deve ir para o desafio. Justifique sua escolha", leu Cowboy.

Ao apontar o 'pipoca', o mineiro explicou: "Como todos sabem, eu tive um embate direto com o Leandro. Acho que ele colocou no 'Sincerão' uma coisa que não existiu, eu não falei, eu não fiz isso, e colocou como uma certeza ali. Conversei com todo mundo da 'pipoca', esclareci. [...] Isso para mim é uma coisa muito séria. Então, é o Leandro que eu escolho para ser vetado", falou o líder, que escolheu o tema 'fazenda' para a sua festança.

'Barrado no Baile'

Para poder ser liberado, Leandro precisou pegar o convite que estava preso dentro de uma barra de gelo. Ele concluiu o desafio em cerca de 3 horas e recebeu acesso, na madrugada desta quinta (22). "A palavra desistir não existe no meu dicionário", disse o brother. O baiano chegou muito animado na festa, dançando e pulando. Ele foi cumprimentado por Babu Santana e Matheus Moreira.