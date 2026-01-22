MC Gui anunciou fim do namoro com Georgia Azevedo - Reprodução/Instagram

Publicado 22/01/2026 21:51

Rio - Mc Gui anunciou o término do namoro com Georgia Azevedo, nesta quinta-feira (22). O funkeiro compartilhou uma foto de mãos dadas com a influenciadora e explicou os motivos para colocar um ponto final na relação amorosa em uma carta aberta.

"Em respeito aos meus fãs e tudo que vivemos, venho comunicar o fim do meu relacionamento, espero que tudo fica em paz, não é um tipo de sentimento que some da noite pro dia, mas o tempo é sábio e tudo vai voltar ao normal outra vez, peço respeitosamente que entendam esse momento e evitem perguntas sobre esse assunto", pediu.

O cantor também mandou um recado carinhoso para a ex-namorada. "Agradeço por todos momentos maravilhosos que vivemos durante esse tempo, e desejo tudo de bom na sua vida, nossa história foi linda enquanto foi da vontade de Deus, e acredito que será linda nessa nova fase das nossas vidas."