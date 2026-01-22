Cleo Pires celebra aniversário de Orlando Morais e chama padrasto de ?pai? em homenagemReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Cleo Pires, de 43 anos, fez uma homenagem pública a Orlando Morais, que completou 64 anos nesta quinta-feira (22), e chamou a atenção ao se referir ao músico como “pai”. O cantor é padrasto da atriz e marido de Gloria Pires há quase 40 anos.
fotogaleria
Cleo Pires celebra aniversário de Orlando Morais e chama padrasto de ?pai? em homenagem - Reprodução / Instagram
Glória Pires relembra desafios da maternidade - reprodução Instagram

Nas redes sociais, Cleo publicou uma foto e escreveu uma mensagem afetuosa ao aniversariante. “Pai, você é minha fênix, meu sol, meu amor. Parabéns por conseguir coisas, situações, experiências tão lindas, impactantes. Te amo mais que tudo e te admiro mais do que nunca. Feliz aniversário”, declarou a atriz que é filha biológica do cantor Fábio Jr.

Orlando Morais e Gloria Pires estão juntos desde a década de 1980 e têm três filhos: Anttónia, Ana e Bento. Ao longo dos anos, o músico também construiu uma relação próxima com Cleo, frequentemente mencionada pela atriz em entrevistas e publicações nas redes sociais.