Cleo Pires celebra aniversário de Orlando Morais e chama padrasto de ?pai? em homenagemReprodução / Instagram
Nas redes sociais, Cleo publicou uma foto e escreveu uma mensagem afetuosa ao aniversariante. “Pai, você é minha fênix, meu sol, meu amor. Parabéns por conseguir coisas, situações, experiências tão lindas, impactantes. Te amo mais que tudo e te admiro mais do que nunca. Feliz aniversário”, declarou a atriz que é filha biológica do cantor Fábio Jr.
Orlando Morais e Gloria Pires estão juntos desde a década de 1980 e têm três filhos: Anttónia, Ana e Bento. Ao longo dos anos, o músico também construiu uma relação próxima com Cleo, frequentemente mencionada pela atriz em entrevistas e publicações nas redes sociais.
