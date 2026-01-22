Cleo Pires celebra aniversário de Orlando Morais e chama padrasto de ?pai? em homenagem - Reprodução / Instagram

Publicado 22/01/2026 18:42 | Atualizado 22/01/2026 18:50

Rio - Cleo Pires, de 43 anos, fez uma homenagem pública a Orlando Morais, que completou 64 anos nesta quinta-feira (22), e chamou a atenção ao se referir ao músico como “pai”. O cantor é padrasto da atriz e marido de Gloria Pires há quase 40 anos.