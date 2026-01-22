Luciana Gimenez e a mãe, Vera - Reprodução / Instagram

Publicado 22/01/2026 16:05

Rio - Luciana Gimenez, de 56 anos, voltou a comentar publicamente sua saída da RedeTV! ao repostar, nas redes sociais, um longo desabafo de sua mãe, a atriz Vera Gimenez, de 77. No texto, Vera faz críticas à emissora e relembra a dedicação da filha ao "SuperPop", programa que apresentou por 25 anos.

Na publicação, a atriz começou exaltando a trajetória da apresentadora e destacou o esforço físico e emocional ao longo de mais de duas décadas no ar. “25 anos de alegria, sim… Mas também de muito sacrifício, entrega e suor. Mamãe sabe. Sabe quantas vezes você trabalhou doente. Com febre, sem voz, com pneumonia, com a perna quebrada. Sabe quantas vezes o corpo pedia para parar, mas o coração mandava seguir”, escreveu.

Vera também ressaltou a rotina intensa de trabalho da filha e as renúncias feitas ao longo da carreira. “Por 15 anos, sua vida foi o trabalho. De segunda a quinta, sem descanso, todas as noites! Você amava o auditório, amava as pessoas, amava o que fazia — e, por isso, deixou tantas coisas para depois. Festas, passeios, jantares em família, momentos com os filhos. Você abriu mão de tudo isso por amor ao seu trabalho”, afirmou.

No desabafo, a atriz citou momentos em que, segundo ela, Luciana teria sido desvalorizada dentro da emissora. “Eu vi tudo. Vi você, em silêncio, tentando dar o seu melhor, mesmo quando tiraram o seu auditório, o seu cenário, diminuíram a sua estrutura. Vi você seguir em frente mesmo sem condições, mesmo machucada por dentro, mesmo vivendo momentos difíceis dentro da empresa”, declarou.

Vera também destacou a entrega da filha ao programa e a relação construída ao longo dos anos. “Filha, eu sei o quanto você amou cada minuto do SuperPop. Sei o quanto você se entregou. O quanto lutou. O quanto se doou. E deu mais do que podia”, escreveu.

A atriz ressaltou ainda o papel social exercido por Luciana à frente da atração. “Você deu voz a quem não tinha voz. Ajudou comunidades esquecidas. Defendeu mulheres. Defendeu a comunidade LGBTQIA+. Falou por quem não conseguia falar. Você fez diferença na vida de muita gente — mesmo quando isso custava lágrimas. Eu sei o quanto você sorriu”, publicou.

Na parte final do texto, Vera voltou a falar sobre o impacto emocional da saída da filha da emissora. “Eu sei o quanto você sorriu. E sei o quanto você chorou por esse programa. Dói ver que, nos últimos anos, a TV não tenha reconhecido o seu valor. Mas nada, absolutamente nada, apaga a grandeza do seu coração, a sua força, a sua capacidade imensa de trabalhar e de amar”, escreveu.

Ela encerrou o desabafo com uma mensagem de apoio e incentivo. “Filha, siga em frente como você sempre fez. De cabeça erguida. Com coragem. Sem medo de mostrar suas fragilidades — porque elas nunca te fizeram fraca, só humana. Eu te amo profundamente. E nunca se esqueça: o Brasil te ama. Estamos com você. Sempre. Foram 25 anos.”

A saída de Luciana Gimenez da RedeTV! foi anunciada no dia 16 de janeiro. Em comunicado oficial, a emissora informou que o desligamento ocorreu em comum acordo e exaltou a trajetória da apresentadora. “Sua dedicação, profissionalismo e talento foram fundamentais para o sucesso do SuperPop e para a consolidação de uma relação de confiança e respeito mútuo com o público e com a RedeTV!”, diz um trecho da nota.

A demissão ocorre em meio a mudanças recentes na estrutura acionária da emissora. Marcelo de Carvalho, empresário e ex-marido de Luciana, vendeu todas as suas ações para Amilcare Dallevo Júnior, presidente e cofundador da RedeTV!.

